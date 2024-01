RPG-Klassiker Earthbound feiert 30. Geburtstag: „Verschiedene Pläne“ für Feierlichkeiten

Das neue Jahr ist da! Und das bedeutet auch, dass der RPG-Klassiker Earthbound bald sein 30. Jubiläum feiert. Der Titel erschien nämlich im August 1994 für Super Famicom in Japan. Die lokalisierte Version folgte erst im Juni 1995 in den USA, gefeiert wird aber trotzdem schon in diesem Jahr. Fans dürfen in diesem Zuge offenbar mit einigen Festlichkeiten rechnen.

Es werde an „verschiedenen Plänen“ gearbeitet, um den 30. Geburtstag von „Earthbound“ zu feiern. Ein begleitender Blog gibt Aufschluss darüber, was uns erwartet.

Während keine vollständigen Details zu den Jubiläumsplänen besprochen werden, heißt es im Blog, dass Jubiläums-Merch, eine neue Art von Event, ein kollaboratives Event und ein „Maßstab“ in Arbeit seien. Im Blog zeigt man sich selbst durch die Erwähnung des „Maßstabs“ verwirrt – wir werden wohl abwarten müssen, was es damit auf sich hat.

Am interessantesten ist vielleicht, dass im Blog erwähnt wird, dass viele Dinge geplant und die meisten fast abgeschlossen seien. Konkret heißt es im Blog, dass „endlich etwas entschieden wurde und sogar Dinge, von denen wir nicht wissen, was passieren wird“. Wir dürfen gespannt sein.

Wenn ihr selbst einen Blick auf den Ankündigungsblog zum 30-jährigen Jubiläum von „Earthbound“ werfen möchtet, findet ihr ihn hier.

via GoNintendo, Bildmaterial: Earthbound, Hobonichi Mother Project, Nintendo