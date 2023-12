Zero-Escape-Schöpfer möchte 2024 ein neues, komplett verrücktes Spiel ankündigen

Kotaro Uchikoshi ist Visual-Novel-Fans ein Begriff. Er ist Autor von beliebten Spielen wie Zero Escape: Virtua’s Last Reward, Nine Hours None Persons Nine Doors sowie zuletzt AI: The Somnium Files und World’s End Club.

In der Jahresvorschau von 4Gamer macht er Fans neugierig. „Leider kann ich es noch nicht offiziell ankündigen, aber ich hoffe, dass ich im Laufe des Jahres einen verrückten Titel ankündigen kann, der in die Geschichte der Videospiele eingehen wird. Bleibt dran“, so Uchikoshi.

Uchikoshi arbeitet gemeinsam mit Kazutakaa Kodaka (Danganronpa) bei Too Kyo Games. Dort veröffentlichte man zuletzt Master Detective Archives: Rain Code, an dem Uchikoshi nicht beteiligt war. Potenziell arbeitet er also schon eine ganze Weile am neuen Spiel.

Kodaka ist Präsident von Too Kyo Games und macht ebenfalls eine Aussage für 2024. Dabei spricht er möglicherweise über das Spiel, an dem Uchikoshi arbeitet. Klingt jedenfalls ähnlich: „Das ‚too kyo‘ in unserem Firmennamen Too Kyo Games bedeutet jedoch ‚zu verrückt‘. Wir sind verrückt, wenn wir neue Werke schaffen, und aus diesem Grund werde ich nächstes Jahr noch härter arbeiten. Dafür werde ich sorgen.“

„Unser nächstes Projekt passt besonders gut zu dem Namen ‚too kyo‘, denn es ist ein Spiel, das nur als verrückt durchgehen kann, und ich hoffe, es nächstes Jahr ankündigen zu können. Es ist ein Spiel, an dem wir alle mit großer Leidenschaft arbeiten und bei dessen Entwicklung wir alle Blut erbrechen [sic], also unterstützt uns bitte, wenn es so weit ist“, so Kodaka.

Bildmaterial: AI: The Somnium Files – nirvanA Initiative, Spike Chunsoft