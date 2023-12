Warum Rise of the Ronin in Japan in zwei Versionen mit unterschiedlichen Altersfreigaben erscheint

Wie kürzlich bekannt wurde, soll das Samurai-Spektakel Rise of the Ronin von Team Ninja in Japan zum Launch am 22. März 2024 mit zwei unterschiedlichen Alterseinstufungen im Handel erscheinen. Zum Vergleich: Das wäre also so, als gäbe es hierzulande eine USK-16- und USK-18-Version eines Spiels.

Die erste der beiden Alterseinstufungen lautet CERO D, welche einer Einstufung von 17+ Jahren entspricht. Der Titel wird in dieser Version dann mit reduziertem Gewaltgrad ausgeliefert, so können auch jüngere SpielerInnen in den Genuss des Samurai-Abenteuers kommen. Die zweite Einstufung lautet CERO Z. Diese entspricht 18 Jahre und älter. In dieser Version erscheint das Spiel folglich komplett unzensiert und mit voller Gewaltdarstellung.

In Japan ist eine Freigabe CERO Z ab 18 Jahren durchaus folgenreich und geht mit weitaus weniger Sichtbarkeit einher. CERO Z wird von der japanischen Regierung reguliert und anders als in Deutschland ist ein CERO-Z-Rating keine Empfehlung, sondern eine Vorgabe.

So hat Nintendo in Japan nur für GoldenEye 007 und Jet Force Gemini eine eigene „Ab-18-App“ für Nintendo Switch Online. The Callisto Protocol wurde in Japan nicht veröffentlicht, weil es ein CERO-Z-Rating erhalten sollte und Publisher Krafton nicht bereit war, Schnitte vorzunehmen, um ein niedrigeres Rating zu bekommen.

Team Ninja geht nun diese Extrameile und bietet Rise of the Ronin sogar in zwei Versionen an. Das ist durchaus ungewöhnlich, kommt aber hin und wieder vor. So beispielsweise bei Resident Evil Village. Rise of the Ronin wird am 22. März 2024 exklusiv für PlayStation 5 erscheinen.

Der aktuelle Gameplay-Trailer

Bildmaterial: Rise of the Ronin, Sony, Koei Tecmo, Team Ninja