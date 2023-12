Visions of Mana: So will Square Enix das typische Mana-Gefühl erzeugen

15 Jahre nach Heroes of Mana bekommt die legendäre Mana-Reihe mit Visions of Mana – hier bei Amazon* bereits vorbestellbar – einen neuen Hauptableger. Die Ankündigung bei The Game Awards war für viele Fans japanischer Games eines der Highlights. Schauen wir also noch einmal darauf – im Anschluss hatte Square Enix zahlreiche erste Details zur Story, Charakteren und Gameplay veröffentlicht.

Zunächst die für Fans wichtige Festlegung darauf, was ein Mana-Spiel eigentlich ausmacht. Die Reihe begann 1991 als Final Fantasy Adventure im Westen und fand ihren Höhepunkt sicherlich in Secret of Mana. Wie wird Square Enix sicherstellen, dass sich Visions of Mana wie ein „Mana“ anfühlt?

Eine emotionale Handlung über die Macht von Mana, das legendäre Manaschwert, eine spannende Gruppe unterschiedlicher Charaktere, unvergessliche Musik und ein waffenbasiertes Kampfsystem. Das sind laut Square Enix die Zutaten.

Die „emotionale Handlung“ beginnt in Tiana, dem Dorf des Feuers. Dort steht ein besonderes Ereignis bevor. Die Ankunft der Fee und die Ernennung des Geweihten. Alle vier Jahre werden Geweihte auserkoren, die sich auf die Reise zum Mana-Baum begeben, um den lebensspendenden Fluss des Mana zu verjüngen. Auf ihrer Reise werden sie begleitet von einem Seelenwächter, der sie führen soll. Dem jungen Val fällt diese Aufgabe diesmal zu.

Am Tag der Ankunft der Fee nehmen Val und seine Jugendfreundin an den Feierlichkeiten auf dem Dorfplatz teil. Im warmen Licht der Abendsonne warten alle gebannt auf ein Zeichen der Fee, denn jeder im Dorf hofft darauf, auserwählt zu werden. Endlich erscheint die Fee, schwebt auf seine Freundin zu und ernennt sie zur Geweihten des Feuers. Die Dorfbewohner verabschieden sich von beiden und beten für den Erfolg ihrer Reise – doch noch ahnen die zwei nicht, was für ein unglaubliches Abenteuer ihnen bevorsteht.

Val ist der Protagonist dieses Abenteuers, der neu ernannte Seelenwächter. Er ist ein neugieriger Junge mit einer positiven Einstellung zum Leben. Als Vals Kindheitsfreundin zur Geweihten erwählt wird, begibt er sich mit ihr auf die Pilgerreise.

Visions of Mana möchte diese Geschichte vor einer „klassischen Fantasy-Kulisse voller Schönheit und elementarer Magie“ erzählen und so eine „nostalgische RPG-Atmosphäre“ sicherstellen. Bekannte, von Fans geliebte Monster aus früheren Spielen wird es auch geben. Das Kampfsystem möchte „dramatische, multidimensionale Kämpfe mit Waffenfertigkeiten, Zaubersprüchen und mehr“ bieten.

Nicht nur für „Mana“ bekannte Elemente und Monster sollen das Mana-Gefühl sicherstellen. Auch das Personal natürlich – an Visions of Mana arbeitet eine ganze Reihe von Entwicklern, die beste Verbindung zur Reihe haben. Producer Masaru Oyamada war an Secret of Mana (2018) sowie Trials of Mana und Legend of Mana beteiligt. Das Charakter-Design stammt von HACCAN – der Designer, der unter dem Pseudonym auftritt, war an Adventures of Mana, Secret of Mana (2018) und Trials of Mana beteiligt. Die Monster-Illustrationen steuert Airi Yoshioka bei, sie wird dabei von Koichi Ishii beaufsichtigt. Das Soundteam aus Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki wird für vertraute Klänge sorgen.

Bildmaterial: Visions of Mana, Square Enix