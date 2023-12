Vielleicht kommt Bloodstained 2: Koji Igarashi möchte sich 2024 neuem Projekt widmen

4Gamer hat auch in diesem Jahr wieder diverse Entwickler angesteuert, um zum Jahreswechsel die Ambitionen für das kommende Jahr festzuhalten. Unter anderem kam hier auch Castlevania-Veteran Koji Igarashi von ArtPlay zu Wort.

Neues Projekt nach Abschluss von Bloodstained

Der möchte sich 2024 endlich einem neuen Projekt widmen, wie er erklärt: „Im Jahr 2024 möchte ich meinen Fokus auf einen neuen Titel verlagern. Dazu müssen wir zunächst die Arbeit an ‚Bloodstained: Ritual of the Night‘ ordentlich abschließen. Obwohl noch einige Inhalte veröffentlicht werden müssen, glaube ich, dass wir im Jahr 2024 eine große Ankündigung machen können. Ich würde mich auch gerne neuen Herausforderungen stellen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.“

In der Tat: Bloodstained: Ritual of the Night wurde über die letzten Jahre kontinuierlich mit Inhalten gefüttert. Ob es sich bei dem neuen Projekt um eine Fortsetzung des Quasi-Castlevanias handelt oder Igarashi und sein Team erstmal eine Pause von der Marke brauchen, bleibt abzuwarten. Fest steht: Bereits 2021 bestätigten ArtPlay und 505 Games, dass eine Fortsetzung im frühen Planungsstadium sei. Mit etwas Glück gibt es ja dann schon eine erste Ankündigung im kommenden Jahr.

via Gematsu, Bildmaterial: Bloodstained: Ritual of the Night, 505 Games, ArtPlay