Tekken 8: Macher erklären die putzige Optik von Arcade Quest, dem neuen Spielmodus

Wir haben Tekken 8 bereits umfangreich angespielt. Unsere Eindrücke dazu lest ihr hier. Bei der Gelegenheit haben wir auch Game Director Kohei Ikeda und Serien-Produzent Michael Murray getroffen und ihnen einige Fragen gestellt. Dabei widmeten wir uns dem neuen Spielmodus Arcade Quest.

Dabei handelt es sich um eine Art neuen Story-Modus für Tekken-Anfänger, der allein gespielt werden kann. Der Modus dient als spielerische Einführung in das Universum von Tekken 8 und ermöglicht es, Grundkenntnisse zu erwerben, praktische Techniken zu erlernen und eine Handlung und Schlachten zu genießen, die sich von regulären Spielen unterscheiden.

Als dieser Spielmodus zur Gamescom vorgestellt wurde, seid ihr vielleicht auch ein bisschen überrascht gewesen von der putzigen Optik, die auf den ersten Blick nicht so recht zum erwachsenen Grundton von Tekken passt. Wir haben in diesen Spielmodus hereingespielt und können bescheinigen, dass die Optik ganz gut zur verspielten Stimmung von Arcade Quest. Trotzdem wollten wir wissen, was hinter der Design-Entscheidung dazu steckt.

„Arcade Quest ist wirklich so konzipiert, dass Spieler, die nicht das Glück hatten, Arcades [die Automaten in Spielhallen] aus erster Hand zu erleben, in das Spiel einsteigen und das Gefühl der Gemeinschaft spüren können“, erklärt Kohei Ikeda zunächst noch einmal.

„Wir hatten einfach das Gefühl, dass die Proportionen der Avatare besser geeignet sind, um die Geschichte von dir als Spieler zu erleben“, so Ikeda zum putzigen Design der Avatare. „Wenn die Avatare wie die Tekken-Charaktere aussehen und sich anfühlen würden – wie Kazuya und Azucena – würde es sich nicht so sehr wie eine eigene persönliche Geschichte anfühlen, also sollte es eher so gestaltet sein, dass man sich als Teil davon fühlt, wenn man im Modus ist.“

Wie Ikeda im weiteren Verlauf dieses Roundtable-Interviews erklärt, sei er sich vorab nicht wirklich sicher gewesen, ob Arcade Quest alle Spielenden und Fans ansprechen würde. Er sei mit der Arcade-Kultur aufgewachsen, aber sei sie auch etwas für ein breiteres Publikum? Die Erfahrungen bei Anspiel-Events mit Medien und Fans hätten jedoch gezeigt, dass der Modus gemocht wird.

Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco