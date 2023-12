Sonntagsfrage Cover-Duell: Final Fantasy VXI – Japanisches Cover vs. EU/NA-Cover

Das Jahr 2023 neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Grund genug sich einige Spiele noch einmal anzuschauen, wobei wir heute nicht auf die inneren Werte eines Titels schauen. In der heutigen Sonntagsfrage beurteilen ein Buch nach seinem Einband bzw. Final Fantasy 16 nach seinem Cover. Dieses gibt es in zwei Ausführungen und unterscheidet sich je nach Region.

In der japanischen Version wurde Clive in den Mittelpunkt gesetzt, während man an den Seiten zwei große Esper aufeinanderprallen sieht. Währenddessen sieht man in der westlichen Version Joshua in Flammen gehüllt und Clive im Hintergrund. Beide Cover vermitteln eine andere Stimmung. Welches davon überzeugt euch mehr?

Datenschutzhinweis: Für unsere Sonntagsfrage nutzen wir den externen Dienst Strawpoll. Strawpoll (Datenschutzerklärung) nutzt unter anderem Googles ReCaptcha, um Mehrfachstimmen auszuschließen. Wenn ihr eure Stimme bei den Sonntagsfragen aktiv abgebt, dann nutzt ihr damit den externen Dienst Strawpoll und übertragt Daten an Strawpoll.

Loading…

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 26. November