Sonic the Hedgehog 3: Erstes Bild bestätigt Dreharbeiten, Neuzugang und bereits den Termin

Die beiden Verfilmungen von Sonic the Hedgehog waren ein voller Erfolg. Nur logisch also, dass ein dritter Teil nur eine Frage der Zeit war. Den kündigte man entsprechend schon frühzeitig an, nun gibt es aber erste handfeste Informationen.

Shadow, Starttermin und mehr

Die Dreharbeiten zum nächsten Abenteuer laufen bereits und ein frischer Tweet gewährt einen Eindruck. Das Bild zeigt eine Filmklappe, die die Rückkehr von Jeff Fowler als Director bestätigt und das potenzielle Logo zum Film enthüllt.

Spannender dürfte sich für Fans aber der angedeutete Charakter im Vordergrund gestalten. Es bedarf keiner zwei Blicke, um festzustellen, dass es sich hier um den Sonic-Rivalen Shadow the Hedgehog handelt. Der dürfte im dritten Film dann eine tragende Rolle spielen.

Nicht zu vergessen: Das Bild wird von der Information begleitet, dass Sonic the Hedgehog 3 zum 20. Dezember 2024 in den deutschen Kinos anlaufen soll. Ein gutes Jahr müssen sich Fans also noch gedulden.

via Spindash, Bildmaterial: Sonic the Hedgehog 3, SEGA, Paramount Pictures