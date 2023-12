Silent Hill 2 Remake räumt Award ab und Konami feiert, aber Fans zeigen sich unzufrieden

Silent Hill 2 hat die Auszeichnung „Most Anticipated“ beim diesjährigen Horror Game Award abgestaubt. Das war Konami immerhin einen kleinen Party-Tweet wert, in dem man Bloober Team gratulierte, wo man „hart daran arbeitet, uns dieses mit Spannung erwartete Remake zu präsentieren“.

Unter dem Tweet des englischsprachigen Konami-Accounts gibt es Stimmen aller möglicher Lager, meistens aber schlechtgelaunte. Sehr viele Fans zeigen sich enttäuscht, dass Konami seit einem Jahr keine Neuigkeiten zum Remake anbietet. Viele weitere finden, der Award wäre zu Unrecht vergeben worden. Andere machen sich darüber lustig.

„Wird auch am meisten erwartet, dass es scheitert“, witzelt ein Fan. „Besser, es wird kein Flop. Das habt ihr schon mit eurem letzten, ‚mit Spannung erwarteten Spiel‘ geschafft, das nie veröffentlicht wurde“, sagt ein Nutzer in Anspielung an das gecancelte PT. „Verständlich“ findet ein anderer, dass Silent Hill 2 den Award abräumte. „Es handelt sich eben um Silent Hill 2, eines der bekanntesten Horrorspiele aller Zeiten, wer würde sich da nicht darauf freuen?“, fragt er.

Doch von denen, die sich auf Silent Hill 2 freuen, gibt es allerhand Kritik, weil Konami so lange schon keine Einblicke mehr gegeben hat. Es sieht gut aus, aber die Community würde sich einen Gameplay-Trailer wünschen, schreibt ein Fan.

„Aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, es wird entweder ein Knaller oder totaler Müll, versaut es nicht“, bittet ein anderer Fan. Jemand anderes sagt zynisch: „Einen Preis für die am meisten erwartete Veröffentlichung zu gewinnen, indem man die Fangemeinde über ein Jahr lang nicht mit Neuigkeiten versorgt“, das sei Cheaten.

Ein anderer versteht gar nicht, wieso sich Leute auf das Remake freuen. „Ich weiß nicht einmal, was ich erwarten soll, da es seit dem Trailer vor über einem Jahr buchstäblich keine Neuigkeiten mehr zu dieser Sache gibt. Jeglicher Hype, den ich hatte, ist tot“, so der Nutzer.

Die Stimmung war schon mal besser. Übrigens: Silent Hill 2 hat sich in der Kategorie „Most Anticipated“ durchgesetzt gegen Alone in the Dark, Beyond Hanwell, The Bridge Curse 2: The Extrincation, Conscript, Crow Country, Hellblade II: Senua’s Sacrifice, John Carpenter’s Toxic Commando, Little Nightmares III, Luto, Post Trauma, Silent Hill f, Slitterhead und Tormented Souls II.

Apropos Erwartungen: Unsere selbigen an Silent Hill 2 sind nicht besonders hoch. Aber gern lassen wir uns eines Besseren belehren und freuen uns umso mehr, wenn Silent Hill 2 am Ende des Jahres 2024 dafür ausgezeichnet wird, dass es fantastisch geworden ist!

Bildmaterial: Silent Hill 2, Konami, Bloober Team