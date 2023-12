Shadows of the Damned erscheint 2024 und das nächste Suda-Game ist schon in Arbeit

Um das im Sommer angekündigte Shadows of the Damned: Remastered war es bis heute ruhig. In einer Vorschau von 4Gamer auf das kommende Jahr verspricht Goichi „Suda51“ Suda jedoch, dass das Spiel im kommenden Jahr erscheinen wird. Darüber hinaus hat er eine weitere gute Nachricht für seine Fans im Gepäck.

„2024 wird ein lebhaftes Jahr für Grasshopper sein. Es wird ein Remaster von Shadows of the Damned veröffentlicht werden. Und wir arbeiten hart an einem neuen Titel“, wird Suda zitiert.

Fest steht, dass Suda51 nach Abschluss der „No More Heroes“-Saga bereits seit einer Weile drei brandneue IPs im Ofen hat. Eine davon hatte man bereits im Sommer bei der Grasshopper Direct angedeutet. In der Show, betritt der Moderator einen Raum, in dem Suda ein Spiel spielt. Der drückt schnell Pause, bevor wir mehr sehen konnten.

Um Hotel Barcelona handelt es sich dabei mutmaßlich nicht. Das Spiel entsteht zwar unter Mitwirkung von Suda51, jedoch bei Hidetaka „Swery65“ Suehiros Studio White Owls. Goichi Suda zeigte sich in der Vergangenheit verantwortlich unter anderem für Lollipop Chainsaw, Killer is Dead und natürlich No More Heroes.

via Gematsu, Bildmaterial: Shadows of the Damned: Remastered, Grasshopper Manufacture