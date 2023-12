Prince of Persia: The Lost Crown wird sich euch bald mit einer spielbaren Demo präsentieren

Mit Prince of Persia: The Sands of Time dauert es weiterhin, auch wenn es zuletzt ein kleines Update von Ubisoft gab. Den Plattform-Ableger The Last Crown könnt ihr aber schon sehr bald spielen. Nicht nur, dass es mit dem 18. Januar 2024 bereits einen konkreten Termin gibt. Auch eine spielbare Demo kündigte Ubisoft jetzt an, die naturgemäß ein bisschen eher verfügbar wird.

Schon im Zuge der The Game Awards kündigte Ubisoft eine kostenlose Demo von Prince of Persia: The Lost Crown an, die ab dem 11. Januar erhältlich sein wird. Ebenfalls präsentiert wurde ein neuer Storytrailer zum Spiel, der auf die Geschehnisse des Spiels einstimmt.

The Lost Crown ist ein 2D-Action-Plattformer, also in bester Tradition der Reihe, „inspiriert vom Metroidvania-Genre“. Entwickelt wird das Spiel vom Rayman-Legends-Studio Ubisoft Montpellier. Als der persische Krieger Sargon erkundet ihr die verfluchte Region des Berges Qaf auf der Suche nach dem Prinzen Ghassan.

Im Laufe des Spiels erlernt Sargon neue Zeitkräfte und einzigartige Fähigkeiten und kombiniert diese im Kampf. So dringt Sargon immer tiefer in die Umgebung vom Berg Qaf ein, löst Rätsel, entdeckt Geheimnisse und absolviert spannende Sidequests.

Der neue Storytrailer:

Bildmaterial: Prince of Persia: The Lost Crown, Ubisoft