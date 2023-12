Pokémon GO: Geheimes Event findet heute statt und bringt seltenes Pokémon zurück

Aller Voraussicht nach wird heute ein nicht offiziell angekündigtes Event in Pokémon GO stattfinden. In Deutschland dürft ihr euch wohl zwischen 17 und 20 Uhr auf neue Sichtungen von Kecleon an Pokéstops freuen. Update: Schlag 17 Uhr hat The Pokémon Company das Event bestätigt.

Spielende aus anderen Zeitzonen berichten davon, dass Kecleon wieder im Spiel auftaucht. Spekuliert wird, dass sich Niantic den heutigen Tag ausgesucht hat, weil der 18. Dezember der 352. Tag des Jahres ist und Kecleon die Pokédex-Nummer 352 trägt.

Schon die erste Sichtung von Kecleon in der Welt von Pokémon GO fand unangekündigt statt. Das Farbenspiel-Pokémon versteckte sich im Anschluss an den Community-Day an PokéStops. Die Spawn-Rate berechneten Fans damals auf etwa 15-20, ihr musstet also einige PokéStops untersuchen, um Kecleon zu finden. Heute habt ihr dazu die nächste Chance, wie es scheint.

Bildmaterial: Pokémon Anime, The Pokémon Company