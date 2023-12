Penny Blood: Hellbound versüßt euch die Wartezeit bis zum Hauptspiel mit Roguelike-Action

YUKIKAZE, STUDIO WILDROSE und Natsume Atari haben Penny Blood: Hellbound angekündigt, ein Roguelike-Begleitspiel, das in der Welt des kommenden RPGs Penny Blood spielt. Es soll zum Februar 2024 im Early Access für PCs via Steam verfügbar werden, gefolgt von einer vollständigen Veröffentlichung im Sommer.

Roguelike-Action in der Welt von Penny Blood

Am 14. Dezember wird für „Penny Blood“-Kickstarter-Unterstützer über Backerkit eine geschlossene Betaversion mit etwa 10 Stunden Gameplay veröffentlicht.

In Penny Blood: Hellbound schlüpfen SpielerInnen in die Rollen der Hellhounders – die furchteinflößenden Rivalen von Matthew und seinen Gefährten in der Welt von Penny Blood. „Hellbound“ empfängt SpielerInnen mit Roguelike-Action, in der jeder Durchgang sie näher an weitere Power-Ups, Fertigkeiten und Verbesserungen führt. Dabei warten auch diverse exotische Bosse darauf, bezwungen zu werden.

SpielerInnen wählen aus sechs verschiedenen Hellhounder-Charakteren, jeder mit seinen eigenen Angriffen, Waffen und statusverändernden Fähigkeiten. Dabei haben sie die Möglichkeit, in Echtzeit zwischen zwei Charakteren zu wechseln, um so individuelle Combos zu ermöglichen.

Penny Blood ist ein spiritueller Nachfolger von Shadow Hearts. Gemeinsam mit Armed Fantasia – einem spirituellen Nachfolger der „Wild Arms“-Serie – startete der Titel letztes Jahr via Kickstarter eine Finanzierungskampagne, die mit großem Erfolg endete. Es wirkt unter anderem Schöpfer Matsuzo Machida mit, ebenso wie Charakter-Designer Miyako Kato und Komponist Yoshitaka Hirota. Außerdem ist der ehemalige Capcom-Komponist Akari Kaida (Breath of Fire III) beteiligt.

Penny Blood: Hellbound im Ankündigungstrailer

Bildmaterial: Penny Blood: Hellbound, YUKIKAZE, STUDIO WILDROSE, Natsume Atari