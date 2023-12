Neue „3 für 2“-Aktion gestartet: Alle verfügbaren Spiele für PS5 und Xbox sind mit dabei

Da sind wir wieder. Kurz vor Weihnachten lässt sich der Handel verlässlich noch einmal auf eine „3 für 2“-Aktion ein. Auch diesmal machen Media Markt und Saturn hier den Anfang. Wie immer ist Vorsicht geboten, nicht alle Preise sind Markt-aktuell. Aber wer sich ein bisschen Zeit nimmt, kann sich allerhand Schnäppchen sammeln.

Zum Beispiel: Die allesamt erst vor wenigen Tagen erschienen Spiele Star Ocean: Second Story R, Persona 5 Tactica und Naruto X Boruto für 109 Euro. Auch die recht frische Metal Gear Solid Collection oder Sonic Superstars sind natürlich mit dabei. Lords of the Fallen, Mortal Kombat 1 und Lies of P könnt ihr euch ebenfalls in den Warenkorb legen!

Dedizierte Aktionsseiten gibt es diesmal (noch) nicht. Alle lagernden Spiele nehmen an der Aktion teil. Vorbestellartikel sind von der Aktion ausgeschlossen. Das günstigste Spiel wird euch dann im Warenkorb abgezogen. Ihr solltet also am besten drei Spiele finden, die einigermaßen gleich teuer (oder günstig) sind.

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo