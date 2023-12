Mit Tifa Lockhart feiert Square Enix heute den Nationalen Tag der Barkeeper

Heute ist National Bartender Day in den Vereinigten Staaten. Am 2. Dezember feiern die Amerikaner also ihre Barkeeper. Weil das ein „nationaler“ Feiertag ist, gibt es natürlich auch einen internationalen. Der wird am 24. Februar begangen. Wer seine Barkeeper mag, darf sich also zweimal jährlich feiern.

Square Enix jedenfalls hat sich den heutigen 2. Dezember ausgesucht, um zu feiern. Und wer eignet sich besser als Gesicht zum National Bartender Day als Tifa Lockhart. Und ja, Square Enix feiert das wirklich. Nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch mit einem eigenen Blogbeitrag auf der Final-Fantasy-Website.

„Tifa Lockhart ist nicht nur Barkeeperin, sondern auch Köchin, Kellnerin und Managerin der meistbesuchten Bar in Sektor 7, dem „Siebten Himmel“, und ihr Name ist praktisch zum Synonym für das Lokal geworden. Ihre Neigung, originelle Cocktails nach den Vorstellungen ihrer Kunden zu kreieren, ist ein weiterer Grund, warum sie in der Unterstadt so beliebt ist“, heißt es von Square Enix.

Danke Tifa! Und danke, Square Enix. Wieder etwas gelernt. Was geht über einen besinnlichen Kneipenbesuch vor dem morgigen ersten Advent. In diesem Sinne, welches ist denn eurer Lieblingscocktail?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO