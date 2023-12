Like a Dragon: Infinite Wealth stellt euch seine englische Sprachausgabe mit einigen Promis vor

Wenn Fans von Like a Dragon von etwas nicht genug bekommen können, dann ist es wohl Like a Dragon. Gerade erst ist Like a Dragon Gaiden erschienen, das im Dezember auf allen Plattformen die englische Sprachausgabe nachreicht, da steht auch Like a Dragon: Infinite Wealth schon in den Startlöchern.

„Yakuza 8“, so der inoffizielle Titel, erscheint am 26. Januar 2024 weltweit für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs und wird die englische Sprachausgabe gleich von Tag eins weg anbieten. Diese stellen uns Sega und Ryu Ga Gotoku jetzt in einem neuen Trailer vor.

Mit dabei sind unter anderem Daniel Dae Kim (Lost) als Masataka Ebina und Danny Trejo (Machete) als Dwight. Sie führt man mit der heutigen Pressemeldung wie folgt ein:

Ebina ist momentan der Anführer des Seiryu-Clans, einem Yakuza-Kartell, dessen aktueller Oyabun hinter Gittern ist. Dwight ist der Anführer der Barracudas-Gang auf Hawaii, für die er den weltgrößten Markt für gefälschte Waren beaufsichtigt, unterstützt von seinem scharfen Geschäftssinn und seiner noch schärferen Machete.

Anders als zu Like a Dragon Gaiden wird das neue Hauptspiel übrigens auch wieder mit einer Handelsversion hierzulande erscheinen. Diese könnt ihr euch bei Amazon* für Konsolen bereits vorbestellen.

Der englischsprachige Story-Trailer:

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio