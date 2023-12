Geschenke-Guide für Gamer – 2023: Die schönsten Ideen zu Weihnachten

Auch in diesem Jahr begrüßen wir euch wieder recht herzlich in unserem etwas anderen und ganz speziellen Geschenke-Guide zu Weihnachten. Ein Guide, der sich nur ums Gaming dreht.

Ob ihr ihn nutzt, um Ideen für eure Liebsten zu sammeln oder ob ihr euch damit selbst beschenkt – das bleibt natürlich euch überlassen. Tatsache ist: Weihnachten steht schon wieder vor der Tür.

Vor allem für Geschenke an andere ist der Guide aber natürlich praktisch, denn da sucht man ja meistens die Ideen. Versprochen: Es muss nicht immer der langweilige Amazon-Gutschein sein. Hier findet ihr, was eurem Partner, eurem Kumpel oder euren Kids wirklich gefällt. Ziel ist es vor allem, euch Ideen und Denkanstöße zu geben. Die beispielhafte Auswahl an Produkten ist natürlich nicht abschließend.

Viel Spaß beim Stöbern!

Hinweis: Die nachfolgenden Links in unserem Geschenke-Guide sind Affiliate-Links. Sie beinhalten eine ID zur Zuordnung, durch die JPGAMES.DE eine Provision vom Verkaufswert erhält. Ihr bezahlt deshalb natürlich nicht mehr, unterstützt aber diese Website. Vielen Dank!

Was kann man Gamern zu Weihnachten schenken?

Ein Gaming-Kalender für 2023

Praktischerweise liegt Weihnachten kurz vor dem Jahreswechsel, sodass ein neuer Jahreskalender immer auch ein gutes Weihnachtsgeschenk ist. Kalender mit Gaming-Hintergrund gibt es natürlich auch jede Menge, vom klassischen Wandkalender bis hin zum kleinen Tischkalender.

Ein Kalender zu Super Mario? Oder ein schöner Pokémon-Wandkalender? Es gibt Kalender zu etlichen beliebten Franchises – wenn ihr wisst, welche Marke der oder die zu Beschenkende mag, wird die Suche natürlich einfacher! Übrigens, wenn ihr schnell genug seid, könnt ihr euch auch noch einen Nintendo-Kalender für 300 Platin-Punkte im My Nintendo Store holen!

Ein Gaming-Adventskalender

Weiter mit dem Thema Kalender: Wenn ihr zeitig genug dran seid, dann bietet sich auch ein Adventskalender an. Den solltet ihr vorzugsweise noch im November kaufen und ggf. verschenken. Und zwar mal einen anderen als die, die immer bei Kaufland und Lidl ausliegen. Ein Adventskalender mit Gaming-Bezug!

Für Kids, die nicht mehr Süßigkeiten bekommen sollen, als es zum Weihnachtsfest ohnehin schon gibt, eignet sich der schicke Mitmachkalender von Panini zu Pokémon. Hier warten verschiedene Rätsel, kleine Bücher oder Bastelanleitungen auf die kleinen Trainer. Der Fallout Adventskalender eignet sich für Vault-BewohnerInnen.

Ein Adventskalender der neuen Art gibt es für Nintendo Switch. Das gleichnamige Spiel Adventskalender bietet 25 Mini-Spiele. Ob die etwas taugen, wird jemand ausprobieren müssen. Es ist wohl zumindest kein Adventskalender, mit dem euer Gegenüber rechnen würde, oder? Unter dem Motto „Schokolade war gestern“ hat außerdem Media Markt über 90 verschiedene Adventskalender in der Übersicht. Ziemlich cool, aber auch ziemlich teuer: Der Kalender zum Pokémon-Sammelkartenspiel.

Eine physische Spiele-Fassung, die es in Europa nicht gibt

Das ist ein ganz besonderes Geschenk und mein persönlicher Lieblingsabschnitt. Man benötigt natürlich Fachwissen. Insofern: Das ideale Geschenk, das ihr euch selbst machen könnt. Es kommt immer wieder vor, dass Veröffentlichungen in Europa nur digital erscheinen. Für Sammler ist das ärgerlich.

In Japan und Asien gibt es hingegen immer wieder Veröffentlichungen, die exklusiv dort physisch erscheinen. Die Globalisierung und der inzwischen beseitigte Region-Lock bei Konsolen will es jedoch, dass die dortigen Veröffentlichungen oft auch englische und sogar deutsche Lokalisierungen beinhalten.

Bequem bestellen könnt ihr inzwischen bei Play-Asia, wo auf Wunsch auch gleich die Einfuhrumsatzsteuer berechnet wird. Somit landen eure Sendungen nicht beim Zoll, wenn eure Bestellung nicht teurer als 150 Euro ist. Im November bezahlt ihr keine Versandkosten, wenn eure Bestellung einen Warenwert von über 50 Euro hat.

Der Klassiker aus 2022 ist immer noch aktuell: Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition bietet sogar deutcshe Texte. Kann man auch haben: Legend of Mana Remastered auf Cartridge, das bei uns nur digital erschienen ist. Ganz aktuelle Beispiele sind auch Like a Dragon Gaiden und Final Fantasy Pixel-Remaster, das hierzulande nur im Square Enix Store verfügbar war und dort in Windeseile ausverkauft. Eine Übersicht der physischen Asia-English-Veröffentlichungen findet ihr bei Play-Asia. Einige weitere Beispiele:

Die besonders noble Gamer-Deko

Habt ihr einen alten Game Boy im Schrank liegen? Da liegt er gut. Dabei habt ihr doch so viele gute, nostalgische Erinnerungen an den alten Kerl. Würdigt ihn doch mit einer besonders dekorativen Idee: Den GRID-Rahmen von Grid Studio. Grid Studio arbeitet alte Geräte auf, bastelt sie vorsichtig auseinander und ordnet sie fein säuberlich beschriftet in einem Rahmen neu an.

Wer seine Leidenschaft mit Stil nach außen tragen möchte, für den ist so ein Grid Frame sicher wie gemacht. Den kann man sich durchaus auch mal ins Wohnzimmer hängen und die Gäste staunen lassen. Wenn ihr diesen Artikel zeitig genug lest, profitiert ihr auch noch vom Black-Friday-Sale.

Vom 22. November 2023 an bekommt ihr mit dem Coupon BF15 stolze 15 Prozent Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel. Eine ganze Reihe von Artikeln ist noch deutlicher reduziert. Außerdem verschickt Grid Studio weltweit kostenlos. Die Aktion dauert bis zum 28. November an.

Inzwischen bietet Grid Studio nicht nur den gerahmten Game Boy an. Der Game Boy Advance ist dabei, Sonys PSP und inzwischen sogar die PlayStation Vita. Außerdem hat man klassische Controller wie den N64-Controller mit aufgenommen.

Geschenkideen für Gamer: Videospiele auf Vinyl

Schallplatten sind wieder voll angesagt, nicht erst seit gestern. Schon 2020 hat die Musik-Industrie mit Vinyl wieder mehr Geld eingespielt als mit CDs – das war zuvor 1986 letztmalig der Fall. Wahnsinn, oder? Hat der oder die zu Beschenkende einen Schallplattenspieler zu Hause und mag Videospiele? Dann habt ihr das perfekte Geschenk.

Es gibt bekanntlich grandiose Videospiel-Soundtracks und sehr, sehr viele gibt es inzwischen auf Vinyl. Kunstvoll verziert und oft mit Beilagen. Sucht einfach in Verbindung mit einem entsprechenden Videospiel.

Inzwischen müsst ihr auch nicht mehr teuer in den USA oder Großbritannien bestellen. Mit Black Screen Records gibt es ein Label in Köln, das sich Spielesoundtracks auf Vinyl verschrieben hat. Die Kölner sind inzwischen Vertriebspartner von Mondo, iam8bit und Co. – klasse! Hier mal eine kleine, bunte Auswahl:

Übrigens: Auch Black Screen Records feiert den Black Friday. Vom 24. November um 12 Uhr bis zum darauffolgenden Montag gibt es feine Rabatte. Die Erfahrung zeigt: Die besten Angebote sind schnell vergriffen. Also seid vorbereitet, wenn ihr Interesse habt!

Geschenke für Gamer – es muss nicht immer ein Videospiel sein

Gesellschafts- und Brettspiele mit Gaming-Bezug

Mal abgesehen, dass Brettspiele sowieso wieder im Kommen sind. Besonders zu Weihnachten und an den folgenden Feier- und Urlaubstagen wird in vielen Familien doch mal wieder das gute alte Brettspiel herausgeholt. Und natürlich gibt es auch einige Brett- und Gesellschaftsspiele mit Bezug zu Videospielen.

Eines der prominentesten Brettspiele, nämlich Monopoly, gibt es inzwischen in diversen Gaming-Ausführungen. Allen voran natürlich das Super-Mario-Monopoly! Wer es etwas „erwachsener“ mag, greift zum Resident-Evil-Brettspiel. Huuu! Habt ihr gewusst, dass es den Klassiker Talisman in einer Kingdom-Hearts-Variante gibt? Apropos Klassiker.

Ob sich aus Bloodborne ein Kartenspiel machen lässt? Ja, das gibt es schon. Das Brettspiel zu Anno 1800 ist übrigens nicht ohne, da braucht es nicht nur Videospiel-Erfahrung, sondern auch etwas Brettspiel-Erfahrung. Dieses Jahr gab es übrigens auch eine Neuauflage des Brettspiels zu Stardew Valley. Leider schon wieder vergriffen.

Kunstvolle Erinnerungen an Lieblingsspiele

Artbooks sind beliebt, aber auch teuer. Und man kann sie nicht spielen und nicht besonders schön aufstellen, zumindest nicht platzsparend. Aber ihr Inhalt begeistert ihre Fans. Es ist eine Freude, sich durch das Artbook seines Lieblingsspiels zu blättern.

Bei mir selbst stehen viele Artbooks auf der Wunschliste, aber zum Kauf durchringen kann ich mich nur selten. So geht es wahrscheinlich vielen Gamern. Die perfekten Geschenke für Gamer also. Ihr müsst nur wissen, welches Spiel euer Liebster oder eure Liebste besonders genossen hat.

Wer es etwas klassischer mag, kann zum Lösungsbuch greifen. Die sind heutzutage natürlich etwas seltener geworden, aber es gibt sie noch, vor allem zu großen Veröffentlichungen. In diesem Jahr bekam Zelda: Tears of the Kingdom ein tolles solches Lösungsbuch von Piggyback spendiert.

Der Final Fantasy VII Remake Material Ultimania ist inzwischen längst auch deutschsprachig erhältlich und glaubt mir, er ist eine echte Fundgrube für FF7-Fans. Ich habe ihn selbst zu Hause und blättere regelmäßig darin. Für The Art of Final Fantasy XVI kommt Weihnachten noch etwas früh. In Japan ist das Buch schon erhältlich (Play-Asia) aber hierzulande erscheint es erst im Frühjahr. Bei Amazon könnt ihr es vorbestellen.

Weihnachts-Sweater: von cool bis ugly

Okay, zugegeben: Für die berühmt-berüchtigten Weihnachts-Sweater muss man schon eine gewisse Vorliebe haben. Die oftmals übertrieben bunten und manchmal auch erzwungen weihnachtlichen Motive gefallen bestimmt nicht jedem, aber haben ihre Fans.

Manchen einigermaßen tragbaren Weihnachts-Sweatern sagt man nach, dass sie so hässlich sind, dass sie schon wieder cool sind. Das liegt wohl alles im Auge des Betrachters. Längst gibt es jedenfalls zu nahezu allen bekannten Marken diese Christmas-Sweater.

Einige Merch-Shops haben sich auf diese Sweater spezialisiert und bieten auch in diesem Jahr wieder eine eigene Kategorie dafür an. Da ist der EMP-Store eine gute Anlaufstelle. Ja, da gibt es eine schöne Auswahl schrecklicher Sweater. Der Pikachu-Pullover ist fast noch tragbar. Der Witcher-Sweater sieht für meinen Geschmack schon seltsam aus.

Eine riesige Auswahl an Ugly-Sweatern findet ihr auch bei Amazon. Dort auch noch mit richtig Unfunny-Sprüchen wie „Ho, Ho, Hol mir mal ein Gin Tonic“, „Tech-Support – I’m here to delete your cookies“ oder „Merry Drunk I’m Christmas“. Puh. Wenn schon ugly, dann auch richtig peinlich? Na, es gibt auch hier Menschen, die’s mögen!

Lecker-schmecker Videospiele

Videospiele spielen muss sein, aber Essen und Trinken muss bekanntlich auch sein. Und es gibt ein paar Schnittstellen dieser beiden Welten! Das Essen in Videospielen wird immer realistischer und so wundert es kaum, dass es inzwischen auch Kochbücher zu Videospielen gibt. Und die Auswahl ist inzwischen riesig!

Es gibt ein offizielles Kochbuch mit Rezepten aus Himmelsrand und Morrowind – ja, Elder Scrolls! Und mit dem Pokémon-Kochbuch könnt ihr im wahrsten Sinne des Wortes zuckersüße Motive nachstellen. Inzwischen gibt es auch das Zelda-Kochbuch. Das Buch ist deutschsprachig und lockt mit 50 Rezepten für alle Geschmäcker. Edelwild-Reis? Gefüllter Dorfkürbis? Nusskuchen nach Orni-Art? Na klar. Und auch Herzchensuppe sowie marinierter Fisch.

Ob ihr von den „verstrahlten Nahrungsmitteln“ aus dem Fallout-Kochbuch satt werdet, wird sich zeigen müssen. Auch erst vor etwa einem Jahr erschienen: Das Kochbuch zu Final Fantasy XIV. Auf das Kochbuch zu Stardew Valley müsst ihr leider noch ein bisschen warten, es erscheint im Mai aber ist schon vorbestellbar. Das Kochbuch zu Animal Crossing entschädigt, es ist seit November 2023 verfügbar.

Geschenkideen für Gamer: Videospiele und LEGO

LEGO ist die alte Liebe vieler Gamer. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Geschenke-Guide für Gamer erinnern. Damals habe ich Nintendo-LEGO hinterhergetrauert. Die perfekte Kombination, aber damals gab es tatsächlich kein offizielles Nintendo-LEGO. Stattdessen musste ich auf coole LEGO-Fan-Konstruktionen wie diesen tollen Nachbau von Links Haus aus Breath of the Wild verweisen.

Längst Geschichte – Nintendo und LEGO, das gehört inzwischen zusammen. Und e gibt inzwischen noch viel mehr LEGO mit Videospielbezug. Sonic the Hedgehog, Horizon Forbidden West – bald folgt sogar Animal Crossing! Inzwischen arbeiten wir auf LEGO zu Final Fantasy VII hin.

Für den großen Super-Mario-LEGO-Spaß benötigt ihr das Starter-Set Abenteuer mit Mario. Das gibt es inzwischen auch mit Luigi. Danach könnt ihr eure Nintendo-LEGO-Welt nach Belieben mit vielen bereits erhältlichen Erweiterungs-Sets ausgestalten. Auch Premium-Sets gibt es, ein neueres Beispiel ist der mächtige Bowser.

Bei LEGO lohnt es sich übrigens auch wirklich, den Black Friday abzuwarten. Insbesondere Amazon hat hier wirklich gute Angebote. Aber auch der LEGO-Store selbst feiert ab dem 24. November den Black Friday mit einigen sicherlich lohnenswerten Angeboten.

Darüber hinaus gibt es aber auch noch mehr Videospiel-affines LEGO und das liegt vor allem auch daran, dass Videospiele viele Schnittmengen mit anderen Medien haben. Star Wars, Batman, Spider-Man und Co. sind nur einige der Mega-Marken, die sowohl bei LEGO als auch in der Videospielwelt zu Hause sind. Mit Overwatch und Minecraft haben aber auch zwei waschechte Videospielmarken den Weg zu LEGO gefunden.

Übrigens, erschwinglich und eine gute Alternative zu LEGO ist Mega Construx. Die haben sich zum Beispiel etliche Pokémon-Lizenzen geschnappt, beispielsweise gibt es eine coole Glurak-Figur. Mega Construx Pokémon hat bei Amazon inzwischen eine eigene, übersichtliche Store-Seite.

Weitere Geschenkideen für Gamer …

Dezente oder weniger dezente Einrichtungsgegenstände

Wer ein Hobby intensiv ausübt oder lebt, bei dem zeichnet sich das in der Regel oft auch in der Wohnungseinrichtung ab. Auf Wandtattoos verzichten wir mal großzügig, aber es gibt noch viele andere Dinge und Ideen! Sei es eine dekorative Halterung für eure Mobiltelefone oder Controller.

Der „Cable Guy“ ist hier eine beliebte Marke. Es gibt zum Beispiel Cable Guys von Banjo-Kazooie oder den Halo Master Chief. Und von vielen, vielen anderen Franchises. Die Cable Guys verfügen dabei auch über ein Ladegerät und einen Micro-USB-Anschluss zum Laden eurer Telefone. Sucht einfach danach, es gibt fast alles.

Oder wie wäre es mit einer schicken Tisch-Lampe in Form des Triforce aus Zelda? Oder Poster. Poster sind auch einfach immer gut. Eine grandiose Auswahl von dezenten, kunstvollen bis hin zu regelrecht aufdringlichen Postern findet ihr bei EMP. Alle lizenziert und ziemlich günstig. Die Auswahl ist so toll, dass ich davon in der Galerie unten gleich drei zeigen muss.

So zeigt ihr Besuchern eurer Wohnung, was ihr mögt. Natürlich gibt es da dezente und weniger dezente Möglichkeiten, das kommt ganz auf den Geschmack an. Ich persönlich mag die dezente Variante, bei der der Gaming-Bezug nicht sofort deutlich wird, vielleicht sogar nur Kennern vorbehalten bleibt. Nachfolgend seht ihr eine Auswahl an lizenzierten Postern, wie es sie im Shop von EMP gibt.

Geschenkideen für Gamer: Retro-Bücher, weil retro geht immer

Fast alle Gamer, die ihr Hobby leidenschaftlich betreiben, sind irgendwie auch Retro-Fans. Denn die allermeisten sind mit Videospielen aufgewachsen. Ob die erste Spielerfahrung nun der Game Boy war, das Dreamcast oder PlayStation 2. Viele erinnern sich gerne an diese „alten Zeiten“.

Und wo sich Menschen gerne erinnern, gibt es Bücher. Sehr viele lesenswerte Bücher gibt es natürlich auch auf dem Gebiet des Retro-Gamings. Dabei fallen sie auch inhaltlich sehr unterschiedlich aus. Neben klassischen Sachbüchern gibt es auch großartige Bildbände. Nachfolgend eine kleine Auswahl zur Inspiration für eure Geschenke für Gamer.

Das SNES Pixel Book von Robert Bannert und Christine Bauer

The Ultimate History of Video Games von Steven L. Kent

Geschenke für Gamer: Exklusives Merchandise

„Exklusiv“ klingt im Zusammenhang mit „Merchandise“ irgendwie inflationär. Aber es gibt eben wirklich exklusives Merchandise. Es ist hochwertig und auch dank des manchmal sündhaft teuren Preises hat es eben nicht jeder Fan in der Wohnung stehen.

Da sind beispielsweise die Figuren von First 4 Figures oder Prime 1 Studio. Oder wie wäre es mit einem 800-Euro-teuren Schachbrett zu Kingdom Hearts? Und kennt ihr schon die 13.500-Euro-Figur des Terra-Magitek aus Final Fantasy VI? Oder den 1.800 Euro teuren Plattenspieler mit einem Branding zu Final Fantasy XIV? Noch nicht erhältlich, aber schon vorbestellbar ist das Plüschi von Red XIII in Strickoptik.

Es gibt aber auch nobles Merchandise, das nicht so teuer ist. Sieht ziemlich abgefahren aus und ist auch nicht so teuer: Die lizenzierte Monster Hunter Sling Bag. Ziemlich süß: die Pikachu-Geldbörse. Da solltet ihr aber sicher sein, dass der oder die zu Beschenkende seine oder ihre Pokémon-Liebe auch nach außen tragen will.

Geschenkideen für Gamer: Kuscheltiere

Kuscheltiere sind süß und … kuschelig. Sie eignen sich auch als Deko, aber eine gewisse Vorliebe gehört schon dazu. Wenn der Beschenkte also nicht zufällig ein Kind ist, dann solltet ihr einen Blick in die Wohnung wagen, ob ihr andere Kuscheltiere seht. Sonst läuft euer Geschenk Gefahr, im Schrank zu landen.

Wenn ihr euch für ein Kuscheltier entscheidet, habt ihr eine breite Auswahl. Zu vielen populären Franchises gehören Kuscheltiere fest zum Merchandise-Pool, besonders natürlich bei Marken, die ohnehin Kinder ansprechen. Dazu zählen vor allem Nintendo-Games. Nintendo-Plüsch gibt es in allen Farben und Formen, beispielsweise Gumba. In diesem Jahr natürlich der absolute Hit: Der Elefanten-Plüsch aus Super Mario Bros. Wonder. Gibt es aktuell leider nur in Japan, aber bei Play-Asia könnt ihr gut importieren. Und wie süß ist denn der kuschelige Sonic the Kuscheltier?

Sinnvolles und stylisches Gaming-Zubehör

Die Konsole. Die Spiele. Doch damit ist nicht Schluss. Der Gamer von Welt legt mitunter auch Wert auf das ein oder andere stylische Zubehör. Manchmal ist es nicht nur stylisch, sondern auch sinnvoll. In diese Kategorie fallen die PowerA-Controller. Lizenzierte Controller, beispielsweise mit schicken Pokémon-Motiven. Es gibt sie in Ausführungen mit und ohne Kabel. Und neben Controllern, die schön sind, gibt es auch richtig hochwertige Pro-Modelle. Besucht den PowerA-Store bei Amazon für noch mehr Auswahl.

Neben Peripherie möchte die teure Hardware auch gut verpackt sein, besonders jene, die man mit auf Reisen nimmt. Game-Card-Cases, Tragetaschen und Etuis gibt es in ganz vielen Formen, Farben und mit vielen Motiven. Macht euch einfach auf die Suche. Mit Wunschmotiv und Suchbegriff werdet ihr fündig.

Lesestoff für die Leseratten unter den Videospielfans

Schon das vierte Mal kommen wir nun auf Bücher zu sprechen. Die beiden klassischen Kategorien haben wir schon abgedeckt. Artbooks sind die offensichtlichsten Geschenkideen für Gamer in Buchform zu Videospielen. Retro-Bücher sind … immer cool. Kochbücher? Klar. Aber es gibt tatsächlich noch mehr Bücher, die in keine dieser Kategorien passen. Da wären zum Beispiel die Romane.

Einerseits basieren viele Videospiele auf Romanen und Erzählungen. Da wäre zum Beispiel die Reihe The Witcher. Andererseits erzählen viele Romane die Geschichte von Videospielen auch weiter. Die Final-Fantasy-VII-Reihe ist inzwischen um einige Romane angereichert. „Der Blick nach vorn“ gibt es schon lange, neu hinzugekommen ist eine deutschsprachig lokalisierte Version von „The Kids Are Alright“. Panini hat beide Bücher in einem Sammelschuber veröffentlicht!

Altraverse hat in diesem Jahr außerdem NieR:Automata – Lange Geschichten und Kurze Geschichten auf Deutsch veröffentlicht. Am 11. Dezember folgt noch YoRHa Jungen. Die drei Light-Novel-Bände aus dem NieR-Universum wurden zwischen 2017 und 2018 in Japan veröffentlicht und von Jun Eishima geschrieben, basierend auf der Original-Story von Yoko Taro.

Andere Bücher wie The Strange Works of Taro Yoko: From Drakengard To NieR: Automata oder The Works of Hayao Miyazaki widmen sich den Köpfen hinter Videospielen, Firmen oder Anime. Seit etwa einem Jahr ist übrigens „Iwata Asks“ auch deutschsprachig erschienen! Es gibt aber auch klassische Comics wie jenen, der die Geschichte von Life is Strange weitererzählt. Ein echter Hingucker ist auch Die Ghibliothek.

Gestolpert bin ich aber auch über andere, sehr interessante Bücher, die wiederum komplett anders sind. Da wäre zum Beispiel noch der Bildband Miniature Final Fantasy von Tatsuya Tanaka. Tatsuya Tanaka ist Miniatur-Künstler und macht aus Alltagsgegenständen kleine Kunstwerke – grandios! Und in diesem Bildband widmet er sich Final Fantasy. Ihr werdet überrascht sein. Oder auch FF DOT: The Pixel Art of Final Fantasy, das sich der Pixelkunst der Serie widmet.

Geschenke für Gamer: Figuren

Okay, Figuren – da kommt man durchaus auch selbst drauf. Aber der Vollständigkeit halber sollen sie hier natürlich nicht fehlen. Es gibt Figuren zu eigentlich jedem Videospiel, besonders viele natürlich zu den populären Games und Serien.

Schön ist, dass es durchaus auch sehr preiswerte Figuren gibt, die trotzdem hochwertig und schön anzusehen sind. Aber auch hier gibt es Geschmacksfragen. In diese Kategorie fallen wohl auf jeden Fall die Funkos. Ich finde aber, es gibt da trotzdem ein paar echt süße. Für Funko ist GameStop hierzulande eure Anlaufstelle.

Darüber hinaus gibt es auch etwas teurere Marken. Zu denen zählen zum Beispiel die grandiosen Nendoroid-Figuren, die hier auch explizit Erwähnung finden sollten. Sie bestechen durch Mega-Cuteness und verschiedene Gesichtsausdrücke und Items. In diesem Jahr neu veröffentlicht: Nendoroids zu Bloodborne. Die sind aber schon wieder fast vergriffen.

Sehr putzig ist auch die neue Adorable-Arts-Serie von Square Enix. Hier verewigt man legendäre Final-Fantasy-Charaktere in einer Art Chibi-Form. Bereits erhältlich sind Cloud und Aerith. Der deutsche Square Enix Store ist hier eure Anlaufstelle. Die Figuren gehören aber schon in die gehoberene Preisklasse, vor allem angesichts ihrer Größe.

T-Shirts, Sneaker und andere Klamotten

Okay, das ist jetzt nicht die absolut innovativste Geschenk-Idee für Gamer. Aber dafür kommt sie ja auch zum Schluss. Es gibt natürlich einen Haufen grandioser, cooler Shirts, Sneaker und Klamotten für Gaming-Fans. Auch hier gilt, dass es sehr aufdringliche Motive und eher dezente Motive gibt. Manchmal ist der Gaming-Bezug sogar nur echten Kennern vorbehalten. Achtet darauf, den Stil des Beschenkten zu treffen! Viele T-Shirts und weitere Klamotten findet ihr im Online-Shop von EMP. Alles lizenziert und zu guten Preisen.

