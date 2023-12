Fullmetal Alchemist Mobile: Spiel wird im kommenden März eingestampft

Square Enix hat bekannt gemacht, dass das kostenlose mobile RPG Fullmetal Alchemist Mobile am 29. März 2024 um 13:00 Uhr JST eingestellt wird. Alle In-Game-Käufe wurden mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Der Titel ging im August 2022 via iOS und Android an den Start.

In einem Brief teilte das Entwicklerteam mit, dass es zwar positives Feedback zur Darstellung der Geschichte des Originalwerks im Spiel erhalten habe, aber auch diverse Meinungen in Bereichen, in denen es keinen zufriedenstellenden Service bieten könne. Und obwohl Initiativen zur Verbesserung ergriffen wurden, ist es schwierig geworden, die Teamstruktur aufrechtzuerhalten, die erforderlich sei, um in Zukunft einen besseren Service zu bieten.

Da der Service endet, bevor das Entwicklungsteam in der Lage ist, die zuvor versprochene Originalgeschichte zu liefern, wird es sie stattdessen als Voice-Drama produzieren, das zwischen Januar und März 2024 nacheinander via Streaming veröffentlicht werden soll.

Erst kürzlich stampfte Square Enix übrigens den Service der globalen Version von „Dragon Quest Tact“ ein.

Bildmaterial: Fullmetal Alchemist Mobile, Square Enix