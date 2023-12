Steam-Deck-Fans: Drei verifizierte Games für 4,99 Euro – darunter The Ascent und Aragami

Fanatical ist mit einem neuen „Build your own Bundle“-Angebot am Start, das besonders für Freunde des Steam Deck interessant ist. Ihr könnt euch drei für das Steam Deck verifizierte Games für 4,99 Euro aussuchen.

Mit dabei sind unter anderem diese Games, aber noch viel mehr:

Lethal League Blaze

Home Sweet Home

The Ascent

Legends of Kingdom Rush

Blacksad: Under the Skin

Dead Island Riptide

Redout Complete Bundle

Dishonored

Aragami

Eldest Souls

Eure Wahl könnte also zum Beispiel auf The Ascend, Dead Island Riptide und Dishonored für 4,99 Euro fallen. Für 6,99 Euro könnt ihr euch fünf Spiele aussuchen, also beispielsweise noch Aragami und Eldest Souls dazu. Es handelt sich jeweils um Steam-Keys, alle Spiele sind für das Steam Deck verifiziert.

Bildmaterial: The Ascent, Curve Digital, Neon Giant