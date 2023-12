Final Fantasy VII Remake: Square Enix zeigt ungenutzte, alternative Outfits der kindlichen Tifa

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Kürzlich ging es dabei um ungenutzte Entwürfe für Cloud und sein Kleid. Anschließend auch um die kindliche Tifa.

In einem Tweet zeigt Square Enix den Entwurf zur 8-jährigen Tifa im bekannten, weißen Kleid. Im Final Fantasy VII Material Ultimania* bezeichnet Designer Roberto Ferrari dieses Design als seinen persönlichen Favoriten. Dazu zeigt man einen Screenshot aus dem Spiel. Doch es hätte auch ganz anders kommen können, wie weitere, ungenutzte Designs zeigen.

Gezeigt werden auf einem Entwurf fünf alternative Outfits in unterschiedlichen Designs und Farbkombinationen. Wir sehen die junge Tifa mit Latzhose und Zöpfen. Das Design mit dem gelben Outfit erinnert viele Fans an Selphie aus Final Fantasy VIII. Man wollte Tifa als fröhlich und glücklich zeigen.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO