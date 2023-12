Final Fantasy VII Rebirth: Schaubild erinnert euch an Charaktere und deren Beziehungen

Wir nähern uns in großen Schritten Final Fantasy VII Rebirth, das am 29. Februar 2024 für PlayStation 5 erscheint. Es ist der zweite Teil einer Trilogie und Square Enix betonte bei jeder Gelegenheit, dass es auch ohne Vorkenntnisse gut spielbar ist.

Aber seien wir mal ehrlich, das komplette Erlebnis bietet sich wahrscheinlich, wenn man auch Remake kennt. Und am besten auch das Original. Das schätzt man wohl auch bei Square Enix so ein, weshalb man uns bereits mit einem Recap-Video zeigte, was bisher geschah. Das Video wird auch in Final Fantasy VII Rebirth aus dem Hauptmenü heraus auswählbar sein.

Jetzt veröffentlichte man bei Twitter auch noch ein interessantes Schaubild, welches die wichtigsten Charaktere und ihre Beziehungen untereinander aufzeigt. Bisher gab es nur das japanische Original dazu, aber CaelesLumis hat es mit viel Aufwand übersetzt. Seht das Schaubild nachfolgend.

Das Schaubild zeigt dabei nicht nur Charaktere, die ihr aus Final Fantasy VII Remake kennt. Auch SOLDIER 1st Class Zack ist mit dabei – okay, streng genommen kennt ihr ihn schon aus Remake. Auch Sonon und Yuffie, die man in der Erweiterung FF7R Episode INTERmission besser kennenlernte. Noch keine Rolle spielen Cait Sith, Vincent und Cid.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO