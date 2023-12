Pokémon-Spektakel: Winterleuchten soll euch in weihnachtliche Stimmung bringen

The Pokémon Company gibt sich alle Mühe, euch in Weihnachtsstimmung zu bringen. In dieser Woche könnt ihr zum Beispiel die Poké-Post besuchen. Und am kommenden Wochenende eröffnet man Pokémon Winterleuchten.

Dabei handelt es sich um ein festliches Lichtspektakel, das man im Westfalenpark in Dortmund abhält. Die Veranstaltung dauert bis zum 7. Januar 2024 an und so führt The Pokémon Company ein:

Hol dir ein Heftchen und Sticker, um zu dokumentieren, während du jedem Pokémon in der Wildnis … ähm Park begegnest. Pikachu wird während des Eröffnungswochenendes einen Sonderauftritt haben. Bring deinen größten Pikachu-Fan mit, um dieses elektrisierende Erlebnis am besten zu genießen!

Details zu Öffnungszeiten und Eintrittspreisen findet ihr auf der Website von Dortmund. Tickets könnt ihr vorab hier kaufen. Was euch erwarten könnte, dazu gibt die Website vom Veranstalter einige Anhaltspunkte.

