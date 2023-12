Falcom kündigt The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria an

Falcom hat anlässlich des 20. Geburtstags der Trails-Serie heute The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria angekündigt. Das Spiel wird 2024 in Japan für noch unangekündigte Plattformen erscheinen. Für den Westen wurde es noch nicht vorgestellt.

„Im Jahr 120X geht alles zu Ende.“ – C. Epstein, der Vater der orbitalen Revolution, prophezeite das Ende des zemurianischen Kontinents. Während der „Tag X“ näher rückt, wird eine gewaltige Orbitalrakete von einer großen Militärbasis im Kunlun-Gebirge gestartet.

Wie die Sache ausgeht, das werdet ihr dann erleben. Die Trails-Reihe hat sich weltweit 7,5 Millionen Mal verkauft und fand ihren Anfang im berühmten Trails in the Sky. Fortgesetzt wurde die Geschichte des zemurianischen Kontintens mit Trails from Zero, Trails to Azure, Trails of Cold Steel, Trails into Reverie und Trails through Daybreak. Letzteres muss erst noch im Westen erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell O Zemuria, Falcom