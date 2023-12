Es wird zu viel am Steam Deck geschnüffelt: Valve gibt Warnung zum Schutz der Gesundheit aus

Es ist längst ein Meme geworden, so wie das Ablecken von Nintendo-Cartridges. Leute schnüffeln am Lüftungsschacht des Steam Deck. Und zwar intuitiv und in großer Zahl. Falls ihr euch jetzt erwischt fühlt, dann nehmt euch bitte die folgende Mitteilung von Hersteller Valve zu Herzen!

Ein Reddit-Nutzer ging der Frage nach, ob es möglicherweise gesundheitsschädigend ist, am Steam Deck zu riechen. Einsicht ist ja bekanntlich der erste Weg zur Besserung. Er schrieb also eine entsprechende, vielleicht nicht ganz ernstgemeinte Anfrage an den Steam-Support.

Der Steam-Support hingegen versteht so gar keinen Spaß! „Wie bei allen elektronischen Geräten ist es generell nicht empfehlenswert, die Abluft des Geräts einzuatmen“, heißt es in der Antwort.

„Es gibt zwar keine Sicherheitsbedenken bei der allgemeinen Nutzung, aber das direkte Einatmen der Abluft des Geräts sollte vermieden werden. Wir verstehen, dass es sich dabei um ein Meme handeln könnte, aber bitte unterlassen Sie dieses Verhalten zum Schutz Ihrer Gesundheit.“

Das ist doch eine klare Ansage. Also, bitte.

via IGN, Bildmaterial: Valve