Wie Publisher Shiravuna und DMM Games sowie Entwickler AQUAPLUS bekannt gaben, soll das Dungeon-RPG Dungeon Travelers: To Heart 2 in Another World zum 14. Februar 2024 via Steam und Johren verfügbar werden. Der Titel unterstützt die Sprachoptionen Englisch, Japanisch und traditionelles Chinesisch.

Nachfolgend eine Übersicht über das Spiel, via Shiravune:

Rekrutiert eine riesige Gruppe von Freunden aus vier verschiedenen Basisklassen, die sich in über ein Dutzend Variationen verzweigen, und stellt immer die beste Gruppe für den Job zusammen! Erkundet einen langen, verwinkelten Dungeon, der immer gefährlicher wird, je weiter ihr kommt, mit vielen optionalen Quests und freizuschaltenden Nebenbereichen! Das ursprüngliche Spiel „Dungeon Travelers“ spielt in einer anderen Welt als die anderen und zeichnet stattdessen Charaktere aus der von Fans geliebten Welt des ‚PlayStation 2‘-Anime-Klassikers „To Heart 2“.

SpielerInnen stellen ihr Team zusammen, rüsten es aus und passen die Charakterklassen an, um auf effektive Dungeon-Erkundung zu gehen. Eine automatische Kartenfunktion füllt das Raster dabei bei jedem Schritt weiter aus, sodass ihr immer wisst, wo ihr euch befindet.

Je tiefer SpielerInnen in den Dungeon vordringen, desto gefährlicher werden die Monster. Jede Bedrohung möchte mit der passenden Taktik begegnet werden. Gewonnene Kämpfe belohnen euch mit Gold, Erfahrung und Gegenständen.

Spannend: Im Vergleich zu Dungeon Travelers 2 und 2-2, erscheint Dungeon Travelers: To Hear 2 in Another World auch via Steam. Aufgrund von Schwierigkeiten beim Review-Prozess wurden erstere Titel lediglich via Johren angeboten – wir berichteten.

Bildmaterial: Dungeon Travelers: To Heart 2 in Another World, Shiravuna, DMM Games, AQUAPLUS