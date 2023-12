Deutsche Verkaufscharts: The Walking Dead in Verschnaufpause nach Black Week im Aufwind

Die deutschen Handelsverkaufscharts machen eine Verschnaufpause. Nach der monströsen Black Week gibt es wenig aufregende Veröffentlichungen. So schlurft The Walking Dead: Destinies als bester Neueinsteiger in die Charts. Der Lizenztitel landet auf Rang vier der PS5-Rankings. Ganz oben platzieren sich Spider-Man 2 und Modern Warfare III.

In den PS4- und Xbox-Series-Charts bleibt der aktuelle „Call of Duty“-Teil treffsicher – jeweils Rang eins vor Grand Theft Auto V Premium Edition und Assassin’s Creed Mirage. GTA V landet in der Xbox-One-Hitliste gar auf Rang eins.

In den Switch-Charts ist nicht viel passiert. Super Mario Bros. Wonder kann eine weitere Woche die Spitze behaupten. Mario Kart 8 Deluxe fährt diesmal aus zweiter ins Ziel und verdrängt hier den Zweitplatzierten der Vorwoche, Nintendo Switch Sports.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Walking Dead: Destinies, GameMill Entertainment