Der Wuselfaktor ist zurück: Pioneers of Pagonia ist ab heute im Early Access spielbar

Siedler-Fans sind aus dem Häuschen: Heute geht Pioneers of Pagonia im Early-Access bei Steam an den Start. Quasi das „Siedler“, das viele der letzten Siedler-Spiele hätten sein sollen. So der vorherrschende Fantenor.

Natürlich nicht aus heiterem Himmel: Hinter Pioneers of Pagonia steckt Volker Wertich, der Erfinder von Die Siedler. Mit dem Spiel will er zurück zu den Wurzeln, zurück zum Wuselfaktor.

Pioneers of Pagonia spielt in einer mittelalterlichen Fabelwelt, die voller Gefahren ist. Einzelne Warentransporte, Herstellungsprozesse und Entdeckungsvorgänge könnt ihr in aller Ruhe beobachten. Es warten über 40 Gebäudetypen, mehr als 70 verschiedene Waren und verzweigte Produktionsketten.

Es soll außerdem spezialisierte Kämpfer zur Verteidigung der Stadtmauern geben. Hinzu gesellen sich verschiedene Mystiker, die vor wilden Tieren, plündernden Banditen und mysteriösen Fabelwesen schützen.

Der neue Trailer zum Spiel:

Bildmaterial: Pioneers of Pagonia, Envision Entertainment