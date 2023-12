Der PlayStation Adventskalender ist zurück – und, wo ihr die physische Variante erhaltet

Der PlayStation-Adventskalender ist zurück! Wie schon in den Vorjahren könnt ihr bei Minispielen, verschiedenen Quizzen, durch das Ansehen von Videos oder das Beantworten von Umfragen jede Menge Credits verdienen, die ihr dann bei täglichen Gewinnspielen gegen Tickets eintauscht.

Auch eure Trophy-Liste wird zu Beginn gleich in Credits umgewandelt. Darüber hinaus könnt ihr Memory spielen und Credits verdienen, Seiten besuchen und eure Reaktionsgeschwindigkeit testen. Für Unterhaltung ist gesorgt.

Macht ihr auch in diesem Jahr wieder mit?

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr auch wieder einen „echten“, also physischen Adventskalender von Sony PlayStation. Folgendes ist in diesem Kalender enthalten, von dem ihr vielleicht schon gehört habt, aber den ihr online nicht findet:

2 x 25 Euro PlayStation Store Guthaben-Codes

Gewinnspiel-Code für 1.111 Preise

Cooles PlayStation Puzzle

Kleine Überraschungen Dass ihr ihn online nicht findet, hat einen guten Grund. Den Kalender gibt es nur in den Märkten von Media Markt, Saturn, Müller, Kaufland. 50 Euro müsst ihr hinlegen, aber so viel Guthaben ist ja allein schon enthalten. Da könnt ihr also nur gewinnen.

