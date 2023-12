Das war … Kalenderwoche 50/2023

Einige vermischte News gaben in den letzten Tagen zu reden, beispielsweise das Ende von The Last of Us Online und der E3. Nach dem Trailer-Rückblick findet ihr dann noch drei Reviews, ein Preview sowie ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Naughty Dog hat die Pläne für The Last of Us Online aufgegeben. Statt Live-Service will man weiterhin auf Singleplayer-Spiele setzen. Schon länger abgezeichnet hat sich hingegen das endgültige Ende der E3. Nun ist es aber offiziell.

Für Aufsehen gesorgt hat der „neue“ Cid aus Final Fantasy VII Rebirth (PS5). In diesem Zusammenhang ist auch interessant, dass Square Enix laut einem Insider weiter auf Exklusiv-Deals setzt. Zelda-Produzent Eiji Aonuma gibt sich schließlich wenig nostalgisch. Es dürfte also bei den großen Welten für die Reihe bleiben.

Neu angekündigt wurde das spezielle Crossover Piczle Cross: Story of Seasons (Switch, PC). Noch nachreichen wollen wir euch die Ankündigungen von Windblown (PC) der Dead-Cells-Macher, Last Sentinel, welches im Tokio der Zukunft spielt, und The Mermaid’s Tongue (PC), welches einen spannenden Krimi erzählen soll. Frisch aus dem Ofen gehüpft ist zudem Born of Bread (PS5, Switch, Xbox Series, PC).

Den Veröffentlichungstermin kennen wir nun zu SaGa Emerald Beyond (PS4, PS5, Switch, PC, Mobil), auch die Charaktere stellte man vor. Neues Video-Material zu Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) läutet die letzten Wochen vor der Veröffentlichung ein. Viele Details ließen sich die Macher von Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC) entlocken und Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) nahm uns in den Velvet Room mit. Die Übersichtstrailer könnt ihr euch zu Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (Link) und Another Code: Recollection (Switch) (Link) ansehen. Eine Demo gibt es kurz vor der Veröffentlichung von Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und auch One Punch Man: World (PC, Mobil) hat nun den zeitnahen Termin.

Über die Gameplay-Systeme informierte uns Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Switch). Die englische Sprachausgabe ist für Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) nun verfügbar. Im Fantasy-Stil kommt die Farming-Sim Tales of Seikyu (PC) daher und den Wuselfaktor besiedelt Pioneers of Pagonia (PC) im Early Access bei Steam. Durch die Stop-Motion-Technik fällt Harold Halibut (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ins Auge. Für VR-Taktiker dürfte auch Soul Covenant (PSVR2, PC) einen Blick wert sein. Aus Contra: Operation Galuga (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) stellte man uns die Charaktere vor und das Retro-inspirierte RPG Atlas Wept (PC) hat nun den Termin.

Morgen erscheint die Switch-Portierung von Terra Nil und das MMO Palia gibt es seit wenigen Tagen ebenfalls auf der Nintendo-Plattform. Der DLC „Die Indigoblaue Scheibe“ für Pokémon Karmesin und Purpur (Switch) ist ab sofort erhältlich. Abgeschlossen ist auch die Kurz-Anime-Serie Pokémon: Winde aus Paldea, zusätzlich können Pokémon-Fans auf modische Highlights von Team Rocket zurückblicken. Bei Netflix entsteht mit The One Piece ein Anime-Remake von One Piece. Ins nächste Story-Kapitel geht es mit Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil).

Damit kommen wir nun zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Nach dem Shadowdrop des DLCs Final Fantasy XVI: Echoes of the Fallen (PS5) (zum Testbericht) bleibt uns das Fazit, dass hier nicht viel geboten wird. Wem der Vorgänger gefallen hat, darf auch bei Ghostrunner 2 (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) zugreifen. Der neue Rogue-Modus und die Motorrad-Missionen überzeugen. Auch die interaktive Visual Novel Inescapable: No Rules, No Rescue (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) haben wir uns angeschaut. Die spannende Geschichte nimmt in der zweiten Hälfte Fahrt auf.

Ein zweites Mal anspielen durften wir Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC). Unsere Eindrücke sind nach wie vor sehr positiv. Die Macher standen uns außerdem auch für ein Interview zur Verfügung (Teil 1, Teil 2, Teil 3).

Kurz vor Weihnachten haben wir zusammen mit Nintendo nochmals ein schönes Gewinnspiel für euch. Im Paket enthalten sind eine Switch OLED, Super Mario Bros. Wonder und Merchandise zum Spiel. Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!