Das psychedelische Ultros erscheint im Februar auch in dieser Deluxe Edition für PS5

Ultros wird am 13. Februar für PlayStation 5, PS4 sowie PC-Steam und im Epic Games Store erscheinen. Das von Hadoque entwickelte Spiel zeigt sich dazu heute in einem neuen Trailer. Außerdem haben wir die frohe Kunde für euch, dass es auch eine Handelsversion geben wird. Eine Deluxe Edition mit einigen physischen Boni kann bei Amazon* schon vorbestellt werden.

Das psychedelische Ultros ist das Debütspiel des schwedischen Entwicklerstudios Hadoque und ein Loop-Adventure „voller Action“ und mit einem „eingängigen Soundtrack“. Vielleicht fühlt ihr euch zumindest von der Farbgebung her auch an Hotline Miami erinnert.

In Ultros gilt es im Metroidvania-Stil eine sonderbare Alien-Landschaft zu bereisen. Erkundet die Mysterien von The Sarcophagus und entdeckt exotische Flora und blutrünstige Fauna. Stellt euch den monströsen Kreaturen in tollkühnen Kämpfen und erschafft ein blühendes, grünes Netzwerk. In dieser Welt bedeutet der Tod nicht das Ende – die seltsamen Kräfte von The Sarcophagus und des dämonischen Wesens darin werfen die Todgeweihten immer wieder in eine Zeitschleife.