Das ökologisches Strategiespiel Terra Nil erscheint endlich auch für Nintendo Switch

Terra Nil ist bereits seit März dieses Jahres für diverse Plattformen erhältlich, doch die Switch-Version wurde zur ursprünglichen Veröffentlichung ausgelassen. Entwickler Free Lives und Publisher Devolver Digital haben nun aber gute Neuigkeiten für alle Switch-Fans: Das Strategiespiel wird nämlich am 18. Dezember 2023 nachgereicht.

Ökologischer Gedanke steht im Vordergrund

In Terra Nil geht es in vielerlei Hinsicht um die Wiederherstellung. Während ihr in anderen Städtebau-Simulationen (wohl) nach und nach die Umwelt verschmutzt, geht es in Terra Nil darum, das Ökosystem (von Anfang an) wieder aufzubauen.

Das Spiel präsentiert euch eine Vielzahl an prozedural generierten, immer wieder spielbaren Biomen, darunter vulkanische Gletscher, zerstörte Städte und tropische Inseln. Jedes Biom bietet eigene klimatische Bedingungen, Landschaften, Flora und Fauna. Wer die Herausforderungen aller vier Regionen gemeistert hat, kann sich in freischaltbaren alternativen Leveln neuen Herausforderungen stellen. Erschafft Regenwälder, Sümpfe, Flüsse und vieles mehr und seht dabei zu, wie eine tote Welt zu neuem Leben erwacht und aus der einst tristen Einöde ein Farbenmeer entsteht.

Der Titel erschient am 28. März 2023 für PCs via Steam, iOS und Android via Netflix. Der Preis des Spiels ist noch nicht bekannt, doch er wird sich an den 24,99 Euro orientieren, die auf Steam verlangt werden.

