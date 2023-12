Connecting Worlds: Kojima-Dokumentation geht via Disney+ im Frühling 2024 an den Start

Im Juni berichteten wir bereits, dass mit Hideo Kojima: Connecting Worlds eine Dokumentation winkt, die sich einem der zweifelsohne bekanntesten Köpfe der Videospielbranche widmet. Im Zuge des Tribeca Filmfestivals feierte die Doku auch bereits ihre „Weltpremiere“ – davon ab gab es bis dato aber keine Möglichkeit, „Connecting World“ zu schauen.

Start im Frühling 2024 via Disney+

Das soll sich zeitnah ändern. Wie Hideo Kojima via Twitter mitteilt, soll die weltweite Veröffentlichung seiner Dokumentation im Frühling 2024 erfolgen. Die exklusiven Streaming-Dienste hat dabei Disney+ inne.

Zur Erinnerung: In „Hideo Kojima: Connecting Worlds“ kommen diverse Freunde und Kollegen zu Wort. Neben „Sam Bridges“-Darsteller Norman Reedus auch namhafte Regisseure wie George Miller (Mad Max: Fury Road, Three Thousand Years of Longing), Guillermo del Toro (Pan’s Labyrinth, The Shape of Water) und Nicolas Winding Refn (Drive, Neon Demon).

„Weithin als erster Auteur der Videospielwelt betrachtet, bietet dieser visuell fesselnde Dokumentarfilm einen seltenen Einblick in Hideo Kojimas kreativen Prozess, als er sein eigenes unabhängiges Studio gründete“, hieß es seinerzeit in der Trailerbeschreibung.

Stichwort „Kojima“: Der gab sich bei The Game Awards 2023 wieder die Ehre. Aber nicht etwa um Neues zu Death Stranding 2 zu verraten – nein, er hatte einen ersten Trailer zum Xbox-exklusiven OD im Gepäck. Das entsteht in Zusammenarbeit mit Jordan Peele und winkt mit allerhand Starpower.

Hideo Kojima: Connecting Worlds im Trailer vom Juni

Bildmaterial: Hideo Kojima: Connecting Worlds, Kojima Productions, PlayStation