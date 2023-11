Xbox Game Pass im November mit Like a Dragon Gaiden und diesen weiteren Games

Neuer Monat, neue Games im Xbox Game Pass. Schon das neue Line-up bis zur Monatsmitte kann sich sehen lassen. Allen voran gibt es Like a Dragon Gaiden zum Launch im Abo. Nachfolgend die kommenden Spiele, wenn nicht anders ausgewiesen jeweils für Cloud, Konsole und PC.

Jetzt verfügbar: Headbangers: Rhythm Royale

Jetzt verfügbar: Jusant

2. November – Thirsty Suitors

6. November – Football Manager 2024 (PC)

6. November – Football Manager 2024 Console

9. November – Dungeons 4

9. November – Like A Dragon Gaiden

9. November – Wild Hearts – EA Play

13. November – Spirittea

14. November – Coral Island (Cloud, Xbox Series)

Wir haben „The Man Who Erased His Name“ übrigens bereits angespielt. Hier lest ihr unsere Eindrücke. Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für PlayStation, Xbox und PCs.

Visualisiert schaut das so aus:

Bildmaterial: Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio