The Witcher 4: CD Projekt RED mobilisiert Hunderte Mitarbeitende für das Mega-Projekt

The Witcher 4 ist bereits seit letztem Jahr eine bestätigte Sache. Nach dem finanziellen und kritischen Erfolg von The Witcher 3 ist es natürlich naheliegend, dass auch der nächste Serieneintrag ein üppiges Projekt wird. Und für eben dieses hat CD Projekt RED ein Entwicklungsteam aus beinahe 330 EntwicklerInnen zusammengestellt. Das bisher größte Entwicklungsteam des Studios.

Über 400 Menschen sollen sich bald um The Witcher 4 kümmern

Das gab das Studio gestern im Rahmen der vierteljährlichen Finanzergebnisse bekannt. „Das Team wächst kontinuierlich und ist zum Ende des letzten Monats auf die Größe von beinahe 330 Entwickler und Entwicklerinnen angestiegen“, erklärte Adam Kiciński, CEO von CD Projekt RED. Und damit nicht genug, das Team soll noch auf über 400 Mitarbeitende hochklettern.

Zum Vergleich: Ende Oktober arbeiteten rund 220 EntwicklerInnen an Projekten rund um Cyberpunk und „Phantom Liberty“. Insgesamt soll CD Projekt Red und The Molasses Flood, das 2021 von dem Unternehmen übernommen wurde, 700 Mitarbeitende umfassen. Damit dürften bald mehr als die Hälfte aller Mitarbeitenden mit den Arbeiten an The Witcher 4 beschäftigt sein.

Bevor The Witcher 4 aber ein handfestes Thema wird, gibt es erstmal Hexer-Nachschub in Form eines neuen Anime. The Witcher: Sirens of the Deep soll für Netflix entstehen und Geralt-Stimme Doug Cockle ist auch mit an Bord.

via VGC, Bildmaterial: CD Projekt RED