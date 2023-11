Like a Dragon: Infinite Wealth mit frischen Infos zum Kampfsystem, neuen und exklusiven Jobs

Publisher SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku Studio haben neue Informationen und Screenshots zu Like a Dragon: Infinite Wealth veröffentlicht.

Neuerungen im Kampf

„Infinite Wealth“ lässt SpielerInnen wieder in rundenbasierten Kämpfen Backpfeifen verteilen. Neuerungen gibt es trotzdem: So könnt ihr euch nun in einem abgegrenzten Rahmen innerhalb eurer Züge bewegen, um eure Position zum Feind zu euren Gunsten anzupassen. So nutzt ihr die Schwächen eurer Feinde aus und bereitet verheerende Combos vor.

Platziert ihr eure Charaktere sinnvoll, könnt ihr Feinde etwa in Hindernisse schleudern und so zusätzlichen Schaden anrichten. Bewegt ihr euch hingegen in die Nähe eines Verbündeten, zu dem ihr einen guten Draht pflegt, stehen euch entsprechende Teamangriffe zur Verfügung. Praktisch.

Trefft ihr übrigens auf Feinde, die bereits deutlich unter eurem Level sind, steht euch die „Smackdown“-Option zur Verfügung. Mit der beendet ihr den Kampf mit einem Knopfdruck und spart so Zeit – allerdings gibt es dafür auch weniger Erfahrungspunkte.

Frische und exklusive Jobs

Auch das Job-System aus Yakuza: Like a Dragon kehrt zurück. Mit dem Samurai, Aquanut, Desperado und mehr winken hier gänzlich neue – und nicht minder skurrile – Job-Möglichkeiten. Zudem besitzt jeder Charakter einen exklusiven Job.

Ichiban schwingt sich als einziger in die „Helden“-Rolle, Kiryu wird zum „Drachen von Dojima“. Mit diesem Job ignoriert er dann auch kurzerhand das rundenbasierte Kampfsystem und schlägt wieder in Echtzeit zu. Auch die weiteren Charaktere haben exklusive Jobs, darunter Taxifahrer, Barkeeperin oder auch Auftragskiller.

Like a Dragon: Infinite Wealth soll in verschiedenen Editionen erscheinen. Neben der Standard-Edition sind eine Deluxe Edition für 84,99 US-Dollar und eine Ultimate Edition für 109,99 US-Dollar geplant. Die Deluxe-Edition ergänzt das Spiel um ein „Master Vacation Bundle“. Die Ultimate Edition legt zusätzlich ein „Assorted Outfit Bundle“, ein „Sujimon & Resort Bundle“ und ein „Yakuza CD Collection Set“ bei.

Bildmaterial: Like a Dragon: Infinite Wealth, Sega, Ryu Ga Gotoku Studio