Idea Factory bingt Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling im neuen Jahr in den Westen

Was wären Otome-Fans nur ohne Idea Factory? Heute kündigten die Spezialisten die Lokalisierung von Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling an. Die Fan-Disc im Cupid-Parasite-Universum soll 2024 physisch und digital im Westen für Nintendo Switch erscheinen.

Es ist die Fortsetzung der göttlich-romantischen Otome-Novel Cupid Parasite. Geboten wird eine neue Originalgeschichte, ein brandneuer Charakter und die bekannte romantische Kulisse von Los York.

Nachdem Cupid sie durch Scheinverabredungen, Verkupplungsseminare und die Reality-Show „Parasite House“ geführt hatte, kündigten alle fünf abrupt ihre Mitgliedschaften! Doch ihre Abgänge brachten all ihre persönlichen Probleme an die Oberfläche. Als sie sich mit ihnen diesen Problemen stellte, überwanden sie viele unerwartete Hindernisse … Und sie verliebte sich in „ihn“.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Cupid Parasite: Sweet and Spicy Darling, Idea Factory