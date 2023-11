Final Fantasy VII Rebirth: Der neueste physische Vorbestellerbonus ist ein putziger Cloud-Anhänger

Als Square Enix Final Fantasy VII Rebirth vor einigen Wochen einen konkreten Veröffentlichungstermin verpasste, begann auch die Vorbestellphase. Steelbook Edition, Deluxe Edition, Collector’s Edition, dazu zahlreiche digitale Vorbestellerboni, vom Orchidee-Armreif bis zur Beschwörungs-Materia.

Jetzt rücken erste Händler auch mit physischen Boni heraus, um euch zur Vorbestellung zu locken. Leider sind die bislang nur in Japan beheimatet. Hierzulande bekommt ihr bei Media Markt* und Saturn* einen Controller Grip und bei Amazon* exklusiv das Steelbook – möglicherweise bieten andere Händler in Zukunft weitere physische Boni an, wir halten euch auf dem Laufenden.

Zurück nach Japan. Wer dort im Square Enix e-Store vorbestellt, erhält einen putzigen Cloud-Schlüssenanhänger gratis dazu. Es handelt sich um einen Cloud im Chibi-Format. Diesen Bonus gibt es dort unabhängig davon, für welche Version man sich entscheidet.

Das ist übrigens nicht alles. Bei Lawson gibt es einen Acrylständer von Charakteren aus dem Spiel, designt von Tetsuya Nomura. Bei GameStop in den USA gibt es eine Cap-Mütze als Bonus, bei Amazon US einen Controller-Skin. Mal sehen, was hierzulande noch folgt!

Final Fantasy VII Rebirth erscheint am 29. Februar 2024. Ihr wollt auf dem Laufenden bleiben, was Final Fantasy VII Rebirth angeht? Hier findet ihr alle Artikel unserer ausführlichen Berichterstattung.

via Siliconera, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix