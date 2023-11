Final-Fantasy-Schöpfer Sakaguchi hat die Arbeit an seinem neuen Projekt begonnen

„Final Fantasy“-Papa Hironobu Sakaguchi will es bekanntlich nochmal wissen. Nachdem er die Arbeiten an Fantasian abgeschlossen hatte, bekräftigte er vor einiger Zeit nochmal, dass er hart daran arbeite, den Titel auch für PCs verfügbar zu machen.

Neues Projekt in Arbeit

Aber auch nach Fantasian ist noch nicht Schluss. Bereits im letzten Jahr gab Sakaguchi bekannt, am Szenario für ein neues Spiel zu arbeiten. Ein Titel, mit dem er sich im „Dark Fantasy“-Genre austoben möchte.

In einem neuen Tweet beschreibt Sakaguchi nun, dass er den Ise-Jingu-Schrein besucht habe. Zum einen, um sich für seine gute Gesundheit zu bedanken, die ihm im Rahmen eines frischen Gesundheitschecks bestätigt wurde – das ist doch erfreulich! Spannend aber auch: Er bedankt sich außerdem für den Start seines neuen Projekts. Ob es sich um besagtes „Dark Fantasy“-Projekt handelt?

Wie auch immer: Es sieht also ganz so aus, als sitze Sakaguchi wieder fleißig am Schreibtisch. Welches Umfang das Projekt haben wird und für welche Plattformen es entwickelt wird? Das bleibt vorerst unklar. Wir dürfen gespannt abwarten, was Sakaguchi so treibt.

