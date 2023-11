Dragon’s Dogma II: Showcase enthüllt neue Laufbahnen, kolossale Feinde und finales Datum

Gestern fand ein frisches Showcase zu Capcoms anstehendem Action-RPG-Schwergewicht Dragon’s Dogma II statt. Dieses bot nicht nur diverse frische Einblicke ins Spiel, sondern klärte auch offiziell die Frage nach dem Veröffentlichungsdatum. Wie bereits vermutet, wird Dragon’s Dogma II wird am 22. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Neben einer Standard Edition für 69,99 Euro soll auch eine Deluxe Edition für 79,99 Euro erscheinen, die neben dem Hauptspiel den zusätzlichen DLC „A Boon for Adventurers – New Journey Pack“ enthält – eine Sammlung von In-Game-Items, die euch den Auftakt in euer Abenteuer erleichtern sollen. Sämtliche Vorbestellungen sollen übrigens mit dem „Superior Weapons Quartet“ belohnt werden. Wer vorab zur Deluxe Edition greift, erhält zusätzlich den „Ring of Assurance“.

Neue Laufbahnen, gewaltige Feinde

Das Showcase bot allerhand Eindrücke zum Spiel. Einmal mehr werden SpielerInnen die Möglichkeit haben, ihren Charakter als auch ihren Hauptvasallen im Rahmen eines umfangreichen Charakter-Editors anzupassen. Ihr sollt zudem die Persönlichkeit eures Hauptvasallen anpassen können. Das habe dann auch entsprechende Auswirkungen auf ihr Verhalten und Gesprächsoptionen im Spiel.

Diverse Laufbahnen aus dem Vorgänger kehren zurück, es gesellen sich aber auch neue dazu. Wie etwa der Illusionist, der seine einzigartige Waffe – das Räuchergefäß – nutzt, um Feinde mit Illusionen zu täuschen.

Spannend: Director Hideaki Itsuno und Producer Yoshiaki Hirabayashi präsentierten auch die Konfrontation mit einem imposanten Feind, der nicht von ungefähr an Shadow of the Colossus erinnert. Der gewaltige Bronzegolem Talos ist nur zu schlagen, wenn das umliegende Terrain sinnvoll ausgenutzt wird.

Eine Nachricht von Director Hideaki Itsuno

Eine Nachricht für die Fans hat Director Itsuno auch noch parat:

„Dragon’s Dogma ist ein Spiel, von dem ich als Junge geträumt habe, der TRPG-basierte Spiele und Actionspiele liebte, und ich habe eine besondere Bindung dazu“, erklärt Itsuno in einem entsprechenden ‚PlayStation Blog‘-Eintrag.

„Dragon’s Dogma II enthält Ideen, die zum Zeitpunkt der Entwicklung des ersten Spiels technisch nicht umsetzbar waren. Ich glaube, dass ihr mit diesem Spiel die Fantasy-Welt erleben könnt, von der ihr immer geträumt habt – eine Fantasy-Action-Simulation, die letztendlich das ultimative Dragon’s Dogma sein wird. Das gesamte Team arbeitet hart an den letzten Schliffen des Spiels. Egal, ob ihr das erste Spiel gespielt habt oder nicht, wir hoffen, dass ihr euer Abenteuer in dieser offenen Fantasy-Welt genießen werdet.“

Dragon’s Dogma II im neuen Trailer

Das gesamte Showcase von Dragon’s Dogma II

Bildmaterial: Dragon’s Dogma II, Capcom