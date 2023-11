Diese Promokarte mit Holo-Stempel könnt ihr bei der Poké-Post in diesen deutschen Städten erhalten

Für ausgewählte Länder, darunter auch Deutschland, hat sich The Pokémon Company etwas Besonderes einfallen lassen, um euch in Festtagsstimmung zu bringen. An Pop-up-Ständen im ganzen Land veranstaltet man die Poké-Post. Ihr könnt an diesen Ständen Geschenke an Trainer schicken und selbst Geschenkpacks erhalten.

Mit dabei sind besondere Promokarten von Evoli und Pikachu mit einem holografischem „Gemeinsam Pokémon“-Stempel. Allein dafür dürfte sich der Besuch der Poké-Post für viele Fans lohnen.

An diesen Pop-up-Ständen von Poké-Post kann ein Pikachu- oder Evoli-Geschenkpack des Pokémon-Sammelkartenspiels an einen besonderen Trainer geschickt werden. Jedes Geschenkpack enthält eine dazugehörige Promokarte mit Pikachu oder Evoli als Motiv und einem „Gemeinsam Pokémon“-Stempel sowie ein Karmesin-&-Purpur-Funpack. Darüber hinaus erhält auch der Absender ein eigenes Geschenkpack.

Über sechs Wochen lang, beginnend am 18. November und endend am 19. Dezember 2023, könnt ihr die jeweils eintägig aufgestellten Stände besuchen. Von jeweils 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr Ortszeig werdet ihr in diesen deutschen Städten fündig:

Mittwoch, 6. Dezember: Pasing-Arcaden, München

Samstag, 9. Dezember: Mercedes-Platz, Berlin

Samstag, 16. Dezember: Ruhr-Park, Bochum

„Wenn es jemanden in eurem Leben gibt, der diesen Winter liebend gern eine von Pokémon inspirierte Überraschung per Post erhalten würde, ist das genau die richtige Gelegenheit dafür! Wir können es kaum erwarten, die neue Generation von Pokémon-Trainern willkommen zu heißen, die während der kommenden Feiertage gemeinsam mit jemand Besonderem ihr Abenteuer beginnen“, sagt Peter Murphy, der Senior Director of Marketing bei The Pokémon Company International.

Bildmaterial: The Pokémon Company