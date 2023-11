Der Junge und der Reiher: Neuer Ghibli-Film hat deutschen Titel – Termin für Kinostart steht

Der neue Film von Hayao Miyazaki hat einen deutschen Titel und Starttermin. Wie aus der Webseite des Verleihers CENTRALFILM hervorgeht, startet Der Junge und der Reiher am 09. Januar 2024 in den deutschen Kinos.

Eine Filmbeschreibung liefert der Eintrag auch gleich mit (via Filmstarts):

Während eines Luftangriffs auf Tokio kommt die Mutter des zwölfjährigen Mahito Maki (Stimme im Original: Soma Santoki) ums Leben. Als sein Vater daraufhin die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau heiratet und mir seiner Familie aus der Stadt aufs Land zieht, beginnt für Mahito eine schwere Zeit. Dieser kann sich mit der neuen Familiensituation überhaupt nicht anfreunden. Schon bald stößt er auf einen mysteriösen Turm und einen sprechenden Reiher (Masaki Suda), der im verkündet, dass seine Mutter noch am Leben ist und in diesem eigenartigen Bauwerk gefangen gehalten wird. Als dann auch noch seine Stiefmutter verschwindet, macht sich der junge Abenteurer auf den Weg in den geheimnisvollen Turm. Hier entdeckt er eine magische Welt voller fantastischer Kreaturen. Welchen Gefahren muss sich Mahito auf seiner Reise stellen?

Die englischsprachige Version lockt übrigens mit einer echten Starbesetzung. Und wer denkt, dass Der Junge und der Reiher das letzte Projekt von Hayao Miyazaki ist, hat weit gefehlt. Sein langjähriger Freund und Produzent Toshio Suzuki bestätigte, dass er bereits am nächsten Projekt werkelt.

Bildmaterial: The Boy and the Heron, Studio Ghibli, GKIDS