Der erste Level-5-Titel wird verschoben: Fantasy Life i soll erst im kommenden Jahr erscheinen

Kürzlich hatte uns Level-5-CEO Akihiro Hino versprochen, in Bälde die konkreten Termin für einige der kommenden Spiele zu verraten. Fans warten sehnsüchtig, denn zahlreiche Level-5-Games sind noch für 2023 versprochen, darunter das neue Inazuma Eleven: Victory Road.

FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time wird jedenfalls schon mal nicht dazu gehören. Wie der japanische Blog Ryokutya2089 berichtet, wurde der Veröffentlichungszeitraum von 2023 auf 2024 verschoben. Eine hochoffizielle Mitteilung seitens Levle-5 steht allerdings noch aus.

Nach einigen schweren Jahren meldete sich der japanische Entwickler im Februar bei der Nintendo Direct mit gleich mehreren neuen Projekten zurück. Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, Professor Layton and The New World of Steam sowie Decapolice kündigte man an. Darüber hinaus hat man noch Megaton Musashi: Wired sowie Inazuma Eleven: Victory Road in der Mache. Bis auf Professor Layton soll(t)en sie alle noch 2023 erscheinen.

Wie es sich für Fantasy Life gehört, könnt ihr im neuen Ableger verschiedene Berufe annehmen und ein eher entspanntes Leben führen. Hinzu kommt eine Zeitreisemechanik. Die Entwicklung liegt bei Level-5 Comcept. Eure Aufgabe ist es, einer Insel wieder zur Blüte zu verhelfen. Ihr schlüpft dazu in unterschiedliche Rollen und könnt zurück in die Vergangenheit reisen.

