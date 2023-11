Deltarune: Toby Fox gibt Update zur Entwicklung – nächstes Kapitel kurz vor Fertigstellung

Das dritte Kapitel von Deltarune sei „inhaltlich ziemlich vollständig“ und „kurz vor der Fertigstellung“, erklärte Toby Fox nun in einem neuen Newsletter.

Wir erinnern uns: Deltarune Kapitel 1 erschien erstmals am 31. Oktober 2018 für PC und Mac, gefolgt von PlayStation 4 und Switch am 28. Februar 2019. Kapitel 2 folgte dann am 17. September 2021 für PC und am 23. September 2021 für PlayStation 4 und Switch. Beide Kapitel sind kostenlos spielbar – die Kapitel 3, 4 und 5 sollen bei Veröffentlichung jedoch kostenpflichtig sein.

So steht es um Deltarune

Während der ursprüngliche Plan darin bestand, Deltarune nach Abschluss von Kapitel 5 zum Kauf anzubieten, sagte Toby Fox, dass sich der Plan geändert habe, um stattdessen mit dem Verkauf des Spiels zu beginnen, sobald Kapitel 4 abgeschlossen sei.

„Mein ursprünglicher Plan war, Kapitel 3, 4 und 5 zusammen zu veröffentlichen“, so Fox. „Allerdings ist die Ziellinie von Kapitel 5 noch ziemlich weit entfernt … und ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich so lange warten möchte, um etwas veröffentlicht zu sehen. Besonders ich nicht.“

Er fährt fort: „Kapitel 4 enthält bereits eine sehr große Menge an Zwischensequenzen und Feindarbeiten. Außerdem habe ich einen neuen Produzenten engagiert, dessen einzige Aufgabe darin bestehen wird, die gesamte Spielentwicklung für zukünftige Kapitel zu beschleunigen. Daher bin ich sehr optimistisch, was die nächsten Schritte dieses Projekts angeht.“

Fox erklärt auch, dass solche detaillierten Entwicklungsaktualisierungen in Zukunft seltener sein werden: „Ich denke, ich werde vorerst mit detaillierteren Entwicklungsupdates eine Pause einlegen. Stattdessen werde ich euch einfach wissen lassen, ob die Entwicklung kurz vor dem Abschluss steht oder ob etwas Lustiges passiert.“

