Das war … Kalenderwoche 47/2023

Cyberpunk 2077 erneut im Gegenwind und Ubisoft mit einem seltsamen Werbe-Bug sorgten in den letzten Tagen für etwas Drama. Zum Glück gab es jedoch auch einige interessante Neuankündigungen. Nach dem Block mit allen weiteren Videos haben wir noch zwei Reviews sowie eine Kolumne und Geschenke-Tipps für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach der Erweiterung ist es nun Zeit für die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (PS5, Xbox Series, PC). Die physische Veröffentlichung für PS5 enthält Phantom Liberty allerdings nur als Code, während die Xbox-Version vollständig ist. Klar, dass dieses Vorgehen einigen Ärger auslöste.

Ebenfalls ein wenig undurchsichtig ist ein seltsamer Werbe-Bug bei Ubisoft. Eine Pop-up-Werbung zum Black Friday, welche im Spiel selbst angezeigt wurde, sei jedoch ein Bug gewesen. Diese hätte nur im Hauptmenü sein sollen.

Einige spannende Neuankündigungen gab es ebenfalls in den letzten Tagen. Von Nippon Ichi Software ist das neue Strategie-RPG Bar Stella Abyss (PS4, PS5, Switch). Aus China stammt das Roguelite Realm of Ink (PC), welches auch für Konsolen geplant ist. Anfang 2024 versorgt uns PQube zudem mit Class of Heroes 1 & 2: Complete Edition (PS5, Switch, PC). In den Westen schafft es derweil der Ableger Atelier Resleriana (PC, Mobil). Nach langer Entwicklungszeit endlich erhältlich ist Knuckle Sandwich (PC). Hier erwartet euch ein klassisches Rollenspiel mit hektischen Minispielen.

Zu Unicorn Overlord (PS4, PS5, Switch, Xbox Series) aus dem Hause Vanillaware sind neue Gameplay-Videos aufgetaucht. Die nächsten beiden Charaktere erhielten aus Persona 3 Reload (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) ihre Vorstellungen und aus Tekken 8 (PS5, Xbox Series, PC) zeigte Leo sein Können. Bis in den nächsten Sommer gedulden müssen wir uns auf die Visual Novel Tsukihime: A Piece of Blue Glass Moon (PS4, Switch). Den Eröffnungsfilm könnt ihr euch schnell zu Sonic Dream Team (Mobil) zu Gemüte führen. Wie der neue Ghibli-Film Der Junge und der Reiher auf Deutsch klingt, verrät euch der neueste Trailer.

Bei South Park: Snow Day (PS5, Switch, Xbox Series, PC) handelt es sich um ein Koop-Spiel. Nun gibt uns ein Gameplay-Trailer davon einen Eindruck. Bereits zum zweiten Mal zu Wort gemeldet haben sich die Entwickler von SAND LAND (PS4, PS5, Xbox Series, PC). Datiert ist inzwischen Garden Life: A Cozy Simulator (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC), welches sich inhaltlich klar am Titel orientiert. Mit einer ungewöhnlichen Mechanik wartet schon bald Rising Dusk (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series) auch auf Konsolen auf. Bereits nächste Woche erscheint die Konsolen-Portierung des Taktik-Rollenspiels Arcadian Atlas.

Bei Nintendo Switch Online findet ihr demnächst Jet Force Gemini von Rare. Mit Uta kennen wir ebenfalls den nächsten Neuzugang für One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4, Switch, Xbox One, PC). Die dritte Folge des Anime Pokémon: Winde aus Paldea ist unterdessen verfügbar. Ein Fan hat sich die Mühe gemacht und zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time einen Film im Ghibli-Stil produziert. Nach seinem Abgang bei PlatinumGames hat sich Hideki Kamiya zu Wort gemeldet. Er äußerte sich dabei zu Bayonetta und Okami sowie Viewtiful Joe.

Nun sind wir bereits bei den beiden neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Ein Schritt vorwärts im Vergleich zu Teil 6 ist Disgaea 7: Vows of the Virtueless (PS4, PS5, Switch, PC) (zum Testbericht). Beim Gameplay gibt es neue Ideen, das Postgame leidet jedoch unter den DLCs. Mit einem speziellen Horror-Konzept wartet World of Horror (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) auf. Die Menüführung ist etwas verwirrend, aber empfehlenswert ist der Titel dennoch.

Zum 25. Geburtstag von The Legend of Zelda: Ocarina of Time haben wir in einer Kolumne auf den Meilenstein zurückgeschaut. Damals war natürlich noch einiges anders.

Weihnachten rückt näher und damit die altbekannte Frage: was schenken? In unserem Geschenke-Guide für Gamer könnt ihr euch inspirieren lassen!