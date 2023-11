Branchenkenner heizt Gerüchte um neue Zelda-Remaster für Nintendo Switch erneut an

Branchenkenner und Unternehmensberater Dr. Serkan Toto hat die Gerüchte um ein kommendes Zelda-Remaster wieder entfacht. Am Wochenende twitterte er: „Z R 2023“. Was zunächst ziemlich kryptisch aussieht, werten einige Beobachter als Hinweis auf ein kommendes Remaster der Zelda-Serie.

Denn wie ein Nutzer unter dem inzwischen gelöschten Tweet von Toto hinwies, setzte dieser schon 2021 einen ganz ähnlichen Tweet ab. Damals zitierte er eine Ankündigung zum Nintendo Direct anlässlich der E3 2021 und ließ verlauten: „Z2 22“.

Das wiederum wurde rückblickend als Hinweis darauf gewertet, dass Zelda („Breath of the Wild“) 2 schließlich 2022 erscheinen sollte. Damals war das auch tatsächlich noch so geplant, bis Nintendo Tears of the Kingdom verschob. Der neue Tweet, „Z R 2023“, könne quasi nur auf ein „Zelda Remaster“ oder „Remake“ hindeuten.

Allerdings: 2023 neigt sich dem Ende, der Zeitplan ist straff. Aber wenn man möchte, sind natürlich auch andere Interpretationen möglich. Beispielsweise, dass 2023 die Ankündigung erfolgt. Bei ResetEra verweist ein Nutzer auf The Game Awards, die im Dezember stattfinden.

Gleichwohl: Die Gerüchte um weitere Zelda-Remaster sind alt. Switch-Portierungen zu Twilight Princess HD und Wind Waker HD sind schon lange ein Thema. Erst kürzlich hatte Jeff Grubb gehört, dass sich rund um Zelda noch 2023 etwas tun soll.

via ResetEra, Bildmaterial: Zelda: Wind Waker HD, Nintendo