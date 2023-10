Zelda: Tears of the Kingdom bekommt keinen DLC, bietet aber immer noch Geheimnisse

Die DLC-Frage zu Zelda: Tears of the Kingdom ist längst beantwortet. Schon im September hatten sich Produzent Eiji Aonuma und Director Hidemaro Fujibayashi in einem Interview mit der Famitsu eindeutig positioniert. Anders als bei Breath of the Wild soll es keinen DLC geben. Dieses „Versprechen“ erneuerte man jetzt auch noch einmal im Gespräch mit dem britischen Telegraph.

„Bei der Entwicklung von Tears of the Kingdom konnten wir alle Ideen, die wir bei der Entwicklung hatten, umsetzen“, sagt Aonuma. „Ich denke, dass viele Spieler das Hauptspiel bereits abgeschlossen haben werden, aber wir werden dieses Mal keinen DLC erstellen. Wir als Entwicklerteam hoffen, dass ihr weiterhin dieses riesige Land Hyrule genießen werdet.“

Denn es gibt offenbar noch einiges zu entdecken. Man ist stolz darauf, eine Welt erschaffen zu haben, die so reichhaltig und lebendig ist, dass sie den Fans noch immer einige skurrile Geheimnisse vorenthält. Ein solches glaubt Director Hidemaro Fujibayashi zu kennen und lüftet es.

„Ich glaube, das ist noch nicht bekannt, aber wenn man ein Cucco hochhält und sich einem verkleideten Yiga nähert, macht das Cucco einen Aufstand, und man kann die Verkleidung des Yiga durchschauen“, lacht er. Ist es euch aufgefallen?

