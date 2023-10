Wuxia trifft auf Cthulhu: Roguelike-Actionspiel Warm Snow erscheint diesen Monat für Konsolen

Microids wird in Zusammenarbeit mit Bilibili das vom chinesischen Studio BadMudStudio entwickelte Roguelike-Actionspiel Warm Snow für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch am 20. Oktober für 19,99 US-Dollar veröffentlichen, gaben die Unternehmen bekannt.

Warm Snow erschien erstmals am 18. Januar 2022 weltweit über Steam für PCs, gefolgt von iOS und Android am 15. Dezember 2022 in China und wurde seitdem über zwei Millionen Mal verkauft.

Wuxia trifft auf Cthulhu

Warm Snow ist ein Roguelike-Actionspiel, das in einer dunklen Fantasiewelt spielt, in der das unheimliche „Warm Snow“ herrscht. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Krieger „Bi An“ auf einem Kreuzzug gegen die fünf großen Clans, um eine Welt zu retten, die am Rande der Zerstörung steht.

Passt eure Ausrüstung und Kampfweise an und nehmt an herausfordernden Kämpfen gegen erbitterte Feinde teil, um das Rätsel hinter dem warmen Schnee zu lösen und die Welt von dieser Plage zu befreien.

Produzent Li Zi verspricht, dass das Spiel „chinesische Wuxia-Elemente mit Cthulhu-Themen verbindet“ um eine fantastische Welt zu erschaffen.

Neben dem Ankündigungstrailer für Konsolen, teilte man einen ersten schick animierten Story-Trailer.

Der Ankündigungstrailer:

Der Story-Trailer zu Warm Snow

Bildmaterial: Warm Snow, BadMudStudio, Microids, Bilibili