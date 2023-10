Wie eine Flamenco-Tänzerin: Macher teilen Details zu Aeriths „Red Dress“ in Final Fantasy VII Remake

In regelmäßigen Abständen teilt Square Enix Eindrücke aus den Konzeptphasen von Final Fantasy VII Remake. Nachdem es bereits um Clouds Garderobe und Aeriths Kleid in Kapitel 9 des Remakes ging, widmete man sich zuletzt Tifas Outfit im Wallmarkt. Dort geht es jetzt auch mit dem hochwertigsten Aerith-Outfit weiter.

Das „Red Dress“-Outfit trägt Aerith, wenn ihr alle sechs Nebenaufgaben in Kapitel 8 absolviert. Square Enix veröffentlichte bei Twitter kürzlich Konzept-Artworks und kolorierte Artworks zu diesem besonderen Outfit. Außerdem gab es ein paar interessante Hintergrundinformationen.

So weist man auf Aeriths lange Haare hin – sie trägt hier Extensions. „In diesem Outfit sieht Aerith aus, als könnte sie eine Flamenco- oder Tangotänzerin sein. Es macht Spaß, sie in einem kühnen, feurig-roten Kleid wie diesem zu sehen, da es eine solche Abweichung von ihrem üblichen Stil ist. Übrigens, falls du dich fragst, warum ihre Haare plötzlich so viel länger aussehen, das liegt daran, dass sie Extensions benutzt hat“, kommentiert Character-Designer Roberto Ferrari.

Character Modeling Director Masaaki Kazeno war hingegen not so amused und gibt Einblicke zu den Schwierigkeiten, die man aufgrund dieses Outfit hatte: „Dies war das einzige Kleid von Aerith, bei dem wir ihr Haar am Rücken gelockt haben, und das war ein echtes Problem während der 3D-Modellierungsphase – irgendwann gingen uns die Polygone aus.“

Am Ende hat man wohl doch noch ein paar Polygone gefunden. Inzwischen hat sich Final Fantasy VII Remake weltweit über 7 Millionen Mal verkauft. Man zählt hier weltweit ausgelieferte und digital verkaufte Einheiten von Remake und Remake Intergrade.

