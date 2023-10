Tetsuya Nomura hat eine Nachricht an die Fans von Kingdom Hearts Missing-Link

Nach seiner Ankündigung im April 2022 und einer Closed-Beta und ersten Screenshots zum Jahreswechsel hat sich Kingdom Hearts Missing-Link rar gemacht. Erst kürzlich gab es dann aber wieder ein Lebenszeichen in Form eines netten Artworks.

Nomura verspricht neue Informationen

Jetzt meldet sich sogar Tetsuya Nomura via Twitter zu Wort und verspricht weitere Informationen für die kommende Woche, wie KHInsider berichtet und übersetzt:

„Guten Abend. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal gepostet habe, also dachte ich, ich zeichne etwas und teile es im Leisen, aber ich war schockiert von der Resonanz, also hebe ich mir das für ein anderes Mal auf“, leitet Nomura ein.

„Ich werde nächste Woche ein paar Informationen veröffentlichen, also folgt mir bitte und wartet. Außerdem habe ich im vorherigen [Prototyp-]Test gesagt, dass wir bei etwa 50 % [der Entwicklung des Dienstes] sind, aber ich würde das gerne korrigieren, es waren etwa 30 %.“

Klingt, als gäbe es noch ein bisschen was zu tun. In der kommenden Woche gibt es dann hoffentlich mehr Informationen. In welcher Form uns diese erwarten, bleibt auch nach Nomuras Nachricht unklar. Aber dies Fans der Serie ja gewohnt!

Es handelt sich bei Kingdom Hearts Missing-Link um ein komplett neues Spiel für iOS- und Android-Geräte. Square Enix nennt es ein „ortsbasiertes Action-RPG“ – es wird euch in die Welten von Scala ad Caelum in die reale Welt bringen. Ihr könnt euren Charakter per GPS oder Pad durch die Welt bewegen, AP verdienen und Kämpfe austragen.

via The Gamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts Missing-Link, Square Enix