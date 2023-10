Spoilergefahr: Super Mario Bros. Wonder eine Woche vor Veröffentlichung bereits im Umlauf

Super Mario Bros. Wonder ist fast eine Woche vor dem offiziellen Veröffentlichungsdatum online geleakt.

Am Freitag begannen Bilder und Videos, die scheinbar bisher unbekannte Teile des Spiels zeigten, auf Social-Media-Seiten und privaten Discord-Kanälen weit verbreitet zu werden. Es wird behauptet, dass der Titel illegal auf ROM-Websites geteilt wird, VGC konnte jedoch nicht überprüfen, ob dies korrekt ist.

Sogar auf Twitch streamten zuletzt diverse User den noch anstehenden Titel und zeigten dabei Level, die über das hinausgingen, was im Zuge von Pressevorschauen und den offiziellen Assets von Nintendo bislang zu sehen war.

Nicht das erste Mal

Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass ein First-Party-Nintendo-Titel auf diese Weise vorzeitig im Umlauf ist. Zuvor gelangten Pokémon Legenden: Arceus und Pokémon Strahlender Diamant und Leuchtende Perle fast zwei Wochen vor ihrer eigentlichen Veröffentlichung in die Öffentlichkeit. Auch das Schwergewicht The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tauchte fast zwei Wochen vor seiner offiziellen Veröffentlichung auf ROM-Sharing-Seiten auf.

Solltet ihr also ohne Vorkenntnisse in das neue 2D-Mario-Abenteuer starten wollen, empfiehlt es sich, die sozialen Medien mit Vorsicht zu genießen und vielleicht den einen oder anderen Hashtag zu muten. Lang ist es nicht mehr hin, bis zur Veröffentlichung von Super Mario Bros. Wonder – der Titel erscheint am 20. Oktober 2023 für Nintendo Switch.

via VGC, Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo